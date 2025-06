Juan Carlos "Chinchu" Gasparini

Nació el 7 de noviembre de 1948 en Roque Pérez. Se crió en el seno de una familia pobre. Apenas cursó la escuela primaria. Escapó de su casa de niño y vivió un tiempo en la calle. Fue detenido en varias ocasiones por pelearse con policías.

"Un carnicero me puso 'Chinchulin' cuando era muy chico, porque era flaco y me regalaba los chinchu porque no tenía para comer. En vez de renegar del apodo, lo llevé conmigo y así me conocen en todos lados", contó en una entrevista acerca de su apodo.

Se autoproclama como un "peronista visceral y luchador". Exconcejal de Roque Pérez por el PJ desde 1997 hasta 2011.

Aníbal Fernández, que mantiene una relación de amistad por la militancia en conjunto, fue quien convenció e impulsó su candidatura a la intendencia en las elecciones de 2011.

Arrasó con el 57,96% de los votos, derrotando al candidato de la Udeso, Carlos Norberto Ruiz que sólo pudo llegar al 30,55. Asumió en lugar de Hugo Pablo Oreja.

En 2015 ganó las elecciones generales por el Frente Para la Victoria con el 49,90 por ciento de los sufragios.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación del Frente de Todos y obtuvo un ajustado 50,06% de los votos, contra 49,94% del candidato de Juntos por el Cambio, Juan María Cravero.

Le detectaron mielodisplasia, un conjunto de trastornos ocasionados por la interrupción en la producción de células sanguíneas, lo que obligó a que pida licencia en el cargo y sea internado en varias ocasiones.

Desde marzo de 2022, pide licencia sin goce de haberes como intendente y es nombrado jefe de asesores del Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial 6x6 del ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Falleció el 28 de junio de 2025 a los 76 años.