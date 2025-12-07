Karina Celia Vázquez Bustelo, más conocida por su nombre artístico Karen Reichardt -apellido de su abuela materna-, nació​ en Banfield (Lomas de Zamora), el 21 de mayo de 1969.​ Es una actriz, modelo y conductora de TV.

Hija de Celia Esther Bustelo y de Eliseo Vázquez, empleado municipal del partido de Lanús, quien llegó a desempeñarse como dirigente gremial y concejal del Partido Justicialista de Lanús. Estuvo casada con el empresario Gustavo Marcos Balabanian, directivo de River Plate y del Banco Valo, con el que tuvo dos hijos.​

​Su reconocimiento como modelo la llevó a posar para la revista Playboy en 1992. Participó en las películas de comedia picaresca "Tachero nocturno" (1993) y "Despertar de pasiones" (1994).

En televisión, su primera aparición fue en el programa Noti-Dormi, de Raúl Portal, a fines de la década de 1980 (ATC). También actuó en la telecomedia "Brigada cola" (Telefé) y el humorístico "Peor es nada" (Canal 13). Ya entrados los años 2000, participó como conductora del programa deportivo "Fanáticas", primer programa deportivo conducido íntegramente por mujeres (Fox Sports y Canal 9). En 2025 comenzó a conducir el ciclo Amores Perros, por la TV Pública, dedicado a mascotas y cuidado animal.

Pese a no tener trayectoria en política, desde 2023, mostró su apoyo al presidente Javier Milei y a su partido La Libertad Avanza. Para las elecciones legislativas 2025 se postuló como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (segundo lugar), y resultó electa en la lista que encabezó Diego Santilli.