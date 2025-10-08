La resolución de la Justicia Electoral Federal con sede en La Plata definió este miércoles que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia, luego de que Alejo Ramos Padilla rechazara el pedido del oficialismo para colocar en ese lugar a Diego Santilli, exintendente de Buenos Aires y dirigente alineado con el Presidente.

La decisión se conoció tras la renuncia de José Luis Espert, envuelto en el escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido en una causa por narcotráfico. Ante ese escenario, la conducción libertaria buscó reordenar la lista con Santilli al frente, pero la Justicia consideró “inadmisible e irrazonable” el pedido, argumentando que violaba el principio de paridad de género.

De este modo, Reichardt, cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez, quedó confirmada como la principal representante de Milei en el distrito más grande del país.

De la TV a la política

Karen Reichardt es recordada por su paso por programas emblemáticos de los ’90 como Peor es Nada y Brigada Cola, donde compartió pantalla con Guillermo Francella, Marixa Balli y María Fernanda Callejón. También protagonizó películas de humor picaresco como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995).

Con una imagen provocadora típica de la época, posó para Playboy en una recordada producción junto a Callejón bajo el concepto de “rubia y morocha”. Más adelante condujo el programa Fanáticas, dedicado al fútbol femenino, y desde hace años lidera el ciclo Amores Perros en la Televisión Pública, centrado en la adopción responsable de mascotas.

En 2014, denunció públicamente por acoso al actor Tristán, lo que marcó un antes y un después en su relación con el medio artístico. Desde entonces, se volcó al activismo animal y, más recientemente, al activismo político libertario.

Una libertaria confesa

En sus redes sociales, Reichardt se muestra abiertamente alineada con el Presidente Javier Milei, a quien definió como “el mejor voto de mi vida”. En distintos posteos, la exmodelo expresó que “cada día me levanto con esperanza”, en apoyo al rumbo económico y político del Gobierno.

Madre de dos hijos —Martina y Juan Marcos—, Reichardt mantuvo un perfil bajo en su vida privada, pero su salto a la política marca un nuevo capítulo. “Siempre me gustaron los desafíos”, dijo tiempo atrás en una entrevista donde recordó sus inicios con Raúl Portal en NotiDormi.

Lo que resolvió la Justicia

En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que el intento de reemplazar a Reichardt por Santilli contradecía el espíritu de la Ley de Paridad de Género (27.412), al alterar el orden de mujeres y varones en la lista original. “De aceptar el pedido, se produciría un efecto cascada que perjudicaría a las candidatas mujeres”, explicó el magistrado.

El juez también advirtió que la renuncia de Espert y otras dos candidatas fue presentada “de manera intempestiva” para forzar el ingreso de Santilli, algo que calificó de “manifiestamente irrazonable”.

Así, con la lista libertaria redefinida, Karen Reichardt se convirtió en la figura que llevará la bandera de Milei en la provincia de Buenos Aires rumbo a las legislativas del 26 de octubre.