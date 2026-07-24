El senador bonaerense Emmanuel González Santalla volvió a protagonizar una señal política dentro del peronismo de Avellaneda. El dirigente de Fuerza Patria y referente de La Cámpora realizó una recorrida por comercios del distrito, escuchó reclamos de comerciantes y apuntó contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei.

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Sin embargo, la actividad también tuvo una lectura interna: Santalla volvió a moverse en el territorio donde históricamente construyó poder Jorge Ferraresi, intendente saliente de Avellaneda y dirigente cercano al gobernador Axel Kicillof.

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Durante la recorrida, el senador sostuvo que los comerciantes atraviesan una situación compleja por la caída del consumo, el aumento de las tasas municipales y la dificultad para sostener los locales abiertos. “Bajar las persianas no puede ser la única salida”, planteó en sus redes sociales.

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La aparición pública del legislador se suma a una serie de cruces que vienen marcando la interna del peronismo bonaerense y que en Avellaneda tienen como protagonistas a dos sectores: por un lado, el espacio vinculado a Cristina Kirchner y La Cámpora; por otro, el armado que acompaña a Kicillof y que tiene a Ferraresi como uno de sus principales referentes territoriales.

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Un enfrentamiento que viene de antes

La tensión entre Santalla y Ferraresi no es nueva. En abril de 2025, el senador había cuestionado públicamente al intendente y lo acusó de “traicionar” a Cristina Kirchner, en medio de las diferencias internas por el rumbo del peronismo bonaerense.

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En aquel momento, el dirigente camporista criticó el acercamiento político de Ferraresi a otros sectores del peronismo y puso en discusión su posicionamiento dentro del espacio opositor al gobierno nacional.

Los comercios de Avellaneda son parte de la identidad y del motor económico de nuestra ciudad. Desde hace años hacen un esfuerzo enorme para mantener sus puertas abiertas frente al aumento de los alquileres, las tasas municipales, los servicios y la baja de las ventas.



No… pic.twitter.com/ExyJR54tkf — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) July 24, 2026

La disputa también había quedado expuesta en 2024, cuando las visitas de Ferraresi a distritos gobernados por dirigentes de La Cámpora generaron cuestionamientos de otros intendentes peronistas y profundizaron la pelea entre los sectores alineados detrás de Kicillof y Máximo Kirchner.

Santalla gana presencia en el territorio de Ferraresi

La recorrida por comercios de Avellaneda funciona así como una nueva demostración de presencia territorial del senador, que busca instalarse como una voz propia dentro del peronismo local.

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Mientras tanto, Ferraresi dejó la intendencia luego de 17 años al frente del municipio y fue reemplazado por Magdalena Sierra, su esposa y dirigente histórica del espacio municipal.

Con la mirada puesta en el escenario electoral próximo, Avellaneda aparece como uno de los distritos donde la interna del peronismo bonaerense podría tener una de sus pulseadas más visibles: un territorio gobernado durante años por Ferraresi, pero donde La Cámpora mantiene una fuerte presencia política a través de dirigentes como Santalla.