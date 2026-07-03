La arquitecta y quien hasta hoy se desempeñaba como jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, conducirá los destinos del Municipio hasta diciembre de 2027.

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“Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo”, expresó la Intendenta y actual esposa del exintendente.

Tras 17 años al frente del municipio, el dirigente peronista deja la gestión local para empezar a recorrer la provincia de Buenos Aires con el objetivo de impulsar su candidatura a gobernador en 2027.

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La Intendenta destacó que Ferraresi “está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”.

También agradeció a los trabajadores municipales por “los años de trabajo compartido de esfuerzo y de convicción”. Y remarcó que “nada de lo logrado hubiera sido posible sin cada uno de ustedes”.

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Sierra delineó los ejes de trabajo que plantea para su gestión al frente del Ejecutivo municipal: “Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas”.

Y resaltó la impronta que le imprimirá a la gestión: “Vamos a redoblar los esfuerzos, sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan”.

Por último, recalcó su compromiso hacia los vecinos de la ciudad: “Con humildad, trabajo y la convicción de que todavía hay mucho por hacer, asumo este desafío para seguir construyendo, junto a toda la comunidad, la Avellaneda que queremos”.