La designación de Jorge Ferraresi como asesor de la Municipalidad de Avellaneda volvió a generar cuestionamientos de la oposición. Esta vez, el concejal del PRO Lucas Yacob apuntó contra el exintendente y sostuvo que su incorporación formal al Ejecutivo se produjo después de que desde su espacio denunciaran que continuaba utilizando recursos municipales pese a haber renunciado.

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La acusación se suma a la polémica que generó el regreso de Ferraresi a la estructura del Municipio, luego de que su esposa, Magdalena Sierra, asumiera la intendencia tras su renuncia.

Yacob sostuvo que desde el PRO habían advertido que el exjefe comunal continuaba utilizando oficinas municipales, vehículos oficiales y otros recursos para mantener reuniones y desarrollar actividades políticas, pese a que ya no ocupaba formalmente la intendencia.

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“Hace un mes él presentó la renuncia dejando a su esposa, que era la primera concejal, como intendente. Después de esos días vimos que seguía utilizando las oficinas municipales, el auto municipal y demás”, afirmó el concejal.

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El pedido de informes y el nuevo cargo

Según relató Yacob, ante esa situación desde el bloque opositor presentaron pedidos de informe al Ejecutivo municipal para conocer por qué Ferraresi continuaba utilizando dependencias y recursos oficiales.

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“Nosotros hicimos este planteo. Pasaron unos días y dijeron: ‘¿Cómo resolvemos esto?’. Saquemos un decreto que sea asesor y, de paso, le ponemos un sueldo de más de $10 millones”, cuestionó junto al periodista Paulo Vilouta durante una entrevista en radio La Red.

El decreto al que hizo referencia es el DECRE-2026-3439-E-MUNIAVEBA-INT, firmado por Sierra el 6 de agosto. La norma creó la Jefatura de Asesoramiento Institucional, dependiente directamente de la Intendencia, y designó a Ferraresi al frente de la nueva dependencia.

El cargo contempla una remuneración equiparable a la categoría AJG del escalafón municipal, con dedicación exclusiva, una bonificación por computación del 150% y una bonificación retributiva no bonificable de 1.000 unidades, lo que lleva la remuneración por encima de los $10 millones.

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Lucas Yacob, concejal del PRO.

“Fue para encubrir un delito”

La principal acusación de Yacob apunta precisamente al vínculo entre el pedido de informes presentado por la oposición y la posterior designación de Ferraresi.

Durante la entrevista radial, el concejal fue consultado sobre si consideraba que el nombramiento como asesor había servido para “encubrir un delito”, ante la denuncia de que el exintendente continuaba utilizando las instalaciones y recursos municipales luego de su renuncia.

“Si claro. Para seguir siendo como un intendente”, respondió Yacob, y sostuvo que el decreto permitió formalizar la presencia de Ferraresi dentro del Municipio.

La acusación corresponde al concejal opositor y no implica que exista un delito acreditado. El planteo de Yacob apunta a cuestionar la utilización de recursos municipales por parte de Ferraresi durante el período posterior a su renuncia y la posterior decisión de Sierra de incorporarlo formalmente a la estructura del Ejecutivo.

Jorge Ferraresi junto a su esposa y actual intendenta, Magdalena Sierra.

Las críticas a la gestión de Avellaneda

Además de cuestionar el nombramiento, Yacob vinculó la situación con los problemas que, según planteó, atraviesa actualmente el distrito.

El concejal del PRO sostuvo que mientras el matrimonio Ferraresi-Sierra concentra parte de su actividad en la organización política y la distribución de cargos, los vecinos enfrentan problemas relacionados con la inseguridad y la recolección de residuos.

“Hay un planteo que nosotros hacemos siempre y que venimos haciendo hace tiempo: primero, que el intendente no se estaba encargando de los problemas que tenemos en la ciudad, como es la inseguridad, que todos los días son noticia nacional en Avellaneda”, señaló.

Y agregó que actualmente existe “una crisis en recolección de residuos muy grave”.

“Ellos están en la repartija de cargos, sueldo, unidades retributivas, lejos de los problemas que se ven todos los días”, cuestionó.

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Ferraresi, entre Avellaneda y su proyecto provincial

La polémica se produce mientras Ferraresi desarrolla una recorrida por distintos municipios bonaerenses con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

El dirigente peronista comenzó a desplegar una agenda territorial con la intención de instalarse como uno de los posibles nombres para disputar la Gobernación bonaerense, en un escenario en el que el peronismo todavía no tiene definido quién buscará suceder a Axel Kicillof.

En los últimos días, Ferraresi confirmó actividades en Necochea y Quequén, donde presenta su experiencia de gestión bajo el denominado “modelo Avellaneda”.

Mientras avanza con esa construcción política provincial, el exintendente mantiene ahora también un cargo formal dentro del Municipio que conduce su esposa, una situación que volvió a poner bajo la lupa de la oposición el funcionamiento del Ejecutivo de Avellaneda.