El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Educación” se desarrolló en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, junto al ex director de Cultura y Educación Alberto Sileoni y el intendente local, Jorge Ferraresi.

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“El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra un eje central de nuestro pueblo: la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”, afirmó el gobernador Kicillof al encabezar el acto.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno nacional "quiere torcer el destino de los argentinos y, para eso, apuesta a un país sin industria, sin valor agregado ni ciencia y tecnología. Ante eso, repetimos una y otra vez que no hay libertad sin justicia social, y no hay justicia social sin un Estado eficaz y eficiente”.

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Y agregó: “Defendemos la educación pública y acompañamos la lucha de los estudiantes y los trabajadores porque queremos una Argentina con desarrollo e inclusión, que les dé dignidad a los 47 millones de argentinos”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Tenemos un Presidente que no solo está ajustando, sino aplicando una política criminal contra la educación: necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”. “Por eso, en la Provincia estamos llevando adelante la transformación del sistema educativo: finalizamos 8.500 obras de infraestructura, inauguramos el equivalente a mil escuelas nuevas y extendimos la jornada escolar”, añadió.

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“No alcanza con protestar y resistir, estamos acá para construir un horizonte distinto. Defender la escuela pública es aceptar que tiene problemas, pero que ninguno de ellos se resuelve recortando los presupuestos”, subrayó el mandatario bonaerense y señaló: “Por el contrario, se necesita mayor inversión y compromiso: tenemos que transformar la educación pública en favor de una Argentina productiva y soberana”.

Asimismo, Kicillof afirmó: “Nuestra tarea es ofrecer un proyecto de crecimiento que entusiasme a nuestro pueblo y que dispute contra una derecha que solo propone el abandono”. “Mientras ellos insultan y mienten, nosotros tenemos una responsabilidad: mostrar que hay otro camino y que tenemos la resolución de construirlo militando, escuchando y proponiendo un futuro mejor para todos y todas”.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra.

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Inauguró un centro de cuidado familiar y comunitario en Dock Sud

El gobernador inauguró este jueves un nuevo Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario.

Mediante una inversión de $3.920 millones, el nuevo centro cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados en los que se distribuyen seis consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, SUM y oficinas administrativas.

La institución lleva el nombre del doctor Oscar Fariña en reconocimiento a su trayectoria en la implementación de políticas públicas en salud; y beneficiará a más de 4.000 vecinos y vecinas de Villa Inflamable.