Mariano Plencovich

Mariano Ignacio Plencovich nació el 17 de diciembre de 1984. Es Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y posee un Máster en dirección de empresas, de Universidad Católica de Córdoba.

Tuvo un paso por el sector privado como analista de costos en Groupe Casino y Consultor Senior Especialista en Economía de la Regulación y Planeamiento Financiero, en Novix.

En el sector público, se desempeñó dentro del gobierno de la provincia de Córdoba durante una década. En su último puesto, ocupó el rol de Director General de Transporte. Antes fue Director General de Análisis de Programas, en el Ministerio de Coordinación, y Director de Gobierno Abierto y Mejora Pública.

En el gobierno de Javier Milei, bajo las órdenes primero del fugaz ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y luego del ministro de Economía Luis Caputo, desde diciembre de 2023 y hasta agosto de 2025 fue subsecretario de Transporte Automotor.

A través del decreto 286/2026, a partir del 25 de abril de 2026 se desempeña como Secretario de Transporte. Es el cuarto funcionario en ocupar dicho cargo delante de Franco Mogetta, Luis Pierrini y Fernando Herrmann.