El primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cerró este jueves su campaña en el comité de la UCR de Magdalena, acompañado por intendentes y dirigentes del radicalismo bonaerense. “Le pido a la sociedad dos cosas: que vaya a votar y que no caiga en la trampa de la polarización. Nosotros podemos aportar rigurosidad y seriedad al Congreso, que hoy está degradado”, expresó el dirigente, y se comprometió a “sostener la gobernabilidad y ponerle límites al presidente Milei cuando se pase de la raya”.

Durante su discurso, López aseguró que su espacio “va a garantizar la estabilidad institucional, defender a los jubilados, a las personas con discapacidad y al hospital Garrahan”. Además, prometió “denunciar la corrupción venga de donde venga” y trabajar en “las reformas estructurales que necesita la Argentina”.

“El Presidente a veces se pone al margen de la ley —advirtió—. Tiene que entender que es un servidor público que debe cumplir la Constitución”. En ese sentido, remarcó: “El país necesita que seamos serios y rigurosos; yo intento serlo en un lugar que muchas veces me avergüenza. El domingo la elección es legislativa: no se elige presidente, se eligen diputados en un Congreso muy degradado por Fuerza Patria y La Libertad Avanza”.

Por su parte, el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, quien también integra la lista de candidatos a diputados nacionales, sostuvo que “esta elección define qué Argentina queremos para los próximos años: si seguimos encerrados en el ‘vamos por todo’ del kirchnerismo o en el ‘todo o nada’ de Milei”. Y agregó: “Cada vez que fueron por todo o nos hicieron elegir entre todo o nada, los argentinos nos quedamos sin nada”.

Hourcade remarcó la importancia de que los jefes comunales “se pongan al frente del problema del empleo”, y pidió “reglas claras, transparencia y planificación” para fomentar inversiones. “Hay que tener un rumbo claro para que las empresas privadas y el Estado vayan de la mano, cumpliendo con las obras de conectividad, mejorando los servicios públicos y generando las condiciones necesarias para que vuelva a reactivarse la economía”, señaló.

A su turno, la segunda candidata a diputada nacional, la radical Elsa Llenderrozas, instó a “romper con la trampa de la polarización” y destacó que “estas elecciones legislativas son una oportunidad de llevar otras voces al Congreso, con un fuerte compromiso social, que respalda la educación, la salud pública y el respeto por las instituciones”.

Del acto participaron los candidatos Maricel Etchecoin, Matías Yofe, Toty Flores y Victoria Borrego, junto a los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto; los legisladores bonaerenses Romina Braga y Luciano Bugallo; los exdiputados Mariana Stilman y Fernando Sánchez; y el auditor porteño Juan Calandri.

También estuvieron presentes el intendente de Rojas, Román Bouvier; el titular del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense, Miguel Fernández; el exvicegobernador Daniel Salvador; el diputado provincial Valentín Miranda; el exlegislador Sebastián Salvador y el exintendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, entre otros referentes del espacio.