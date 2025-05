Mientras el oficialismo, Juntos por el Cambio y los libertarios recalculan sus pasos de cara a las elecciones, una nueva jugada política comenzó a tomar forma en la Provincia. Se trata de un grupo de intendentes y ex jefes comunales de origen peronista que decidieron mostrarse juntos este sábado en Chivilcoy. No responden ni a Axel Kicillof ni a Cristina Fernández de Kirchner. Están construyendo algo propio.

El anfitrión fue Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy y presidente de la agrupación Primero Chivilcoy, que reunió a referentes de al menos 15 distritos bonaerenses. Entre los asistentes estuvieron Fernando Gray (Esteban Echeverría) -quien desde hace años mantiene un fuerte enfrentamiento con Máximo Kirchner-, Julio Zamora (Tigre) -desde hace tiempo distanciado de Sergio Massa-, Joaquín De la Torre (senador y ex intendente de San Miguel) - quien rompió con La Libertad Avanza por diferencias con Sebastián Pareja-, Juan Zabaleta (ex intendente de Hurlingham) -un enemigo acérrimo de La Cámpora- y Osvaldo Cáffaro (Zárate) -hoy enfrentado con varios sectores del peronismo-. También llegaron dirigentes de La Plata, la Primera Sección y referentes de toda la Cuarta.

“Extraordinaria reunión con vistas a lo que se viene”, escribió Britos en sus redes tras el mitin. Y agregó: “Coincidimos en la necesidad de privilegiar las prioridades de los habitantes de cada municipio”. En paralelo, una fuente cercana al jefe comunal confesó que esperan que en la Segunda Sección Electoral el espacio sea representado por los hermanos Passaglia, de San Nicolás, quienes también mantienen una postura crítica frente a las estructuras tradicionales.

Como presidente de @porchivilcoy recibí al senador @delatorrej, intendentes @ZamoraJulio @fernandogray ex intendentes @JuanZabaletaOK y @CaffaroOsvaldoR y dirigentes de 15 municipios de la 4ta sección electoral. Extraordinaria reunión con vistas a lo que se viene. Gracias a todos pic.twitter.com/p4pBk17PTt — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) May 11, 2025

Por su parte, Fernando Gray dialogó con LANOTICIA1.COM y explicó:

“Estamos trabajando hace bastante tiempo. Somos un grupo de dirigentes que no está ni con este gobierno ni con lo que está pasando en el PJ, en la pelea entre La Cámpora y Kicillof. Estamos formando nuevos espacios. El espacio empieza a tomar volumen y se siguen sumando dirigentes y militantes".

Gray destacó la convocatoria encabezada por Britos en Chivilcoy:

“Hubo 15 municipios presentes, lo cual es muy importante. Britos es un dirigente muy reconocido en la sección. También estuvieron Julio Zamora, Juanchi Zabaleta, Joaquín De la Torre, y compañeros de otras secciones como Federico Martelli y Osvaldo Cáffaro de Zárate. Fue una concurrencia con mucho voltaje y peso político. Esta variante empieza a tomar otra dimensión”.

Consultado sobre su rol en esta construcción, Gray recordó su enfrentamiento con el kirchnerismo:

“El que primero se peleó con La Cámpora fui yo. Hace cinco años los judicialicé por el control del partido, y estuve solo en ese momento. Desde entonces, esto ha ido tomando volumen. Por suerte, hoy somos más los dirigentes que creemos que hay que generar una alternativa”.

En #Chivilcoy me reuní con el intendente local, @BritosGuillermo, el jefe comunal de Tigre, @ZamoraJulio, el dirigente @JuanZabaletaOK, el senador provincial @delatorrej y referentes políticos de 15 distritos de la cuarta sección electoral. Necesitamos una profunda renovación y… pic.twitter.com/j1fsXgKcXJ — Fernando Gray (@fernandogray) May 11, 2025

Sobre un eventual acuerdo con Axel Kicillof, el intendente de Esteban Echeverría fue claro:

“Esa es una charla interna, pero este es un espacio que no está ni con el gobierno ni con la conducción actual del partido. No participamos de esa pelea entre La Cámpora y Kicillof. Estamos haciendo un armado independiente. Soy un peronista independiente que nunca se corrió de su posición”.

Y agregó:

“Muchos entendemos que hay que generar otra cosa, porque con esto no vamos a tener un buen resultado electoral. A Zabaleta lo hostigaron en su propio distrito. Lo que nosotros planteamos es una alternativa. Creemos que todo eso es el pasado y con eso no se gana una elección. Nosotros queremos ganar. Este es un espacio amplio, plural, independiente, abierto. Hace base en el peronismo, pero hay vecinalistas, radicales, independientes y muchos desilusionados de la política que hoy no tienen representación”.

El objetivo común parece claro: construir una alternativa que se despegue de los liderazgos actuales. Algunos de los presentes acompañarían al gobernador Axel Kicillof solo si definitivamente logra romper políticamente con Máximo Kirchner. Por ahora, eso no ocurrió.

Puede interesarte

El encuentro en Chivilcoy no fue un hecho aislado. Se da en el marco de múltiples tensiones internas en los principales espacios políticos. Desde los libertarios, donde la figura de Sebastián Pareja divide aguas, hasta el PJ bonaerense, donde las diferencias entre el gobernador y el kirchnerismo duro son cada vez más evidentes.

Los dirigentes reunidos en Chivilcoy coincidieron en seguir con estos encuentros y ampliar el diálogo con otros sectores. La idea es avanzar hacia una oferta electoral concreta de cara a las legislativas, y romper con el binarismo que domina la política provincial. La construcción avanza. En voz baja, muchos advierten que si esta tercera vía se consolida, podría desordenar el mapa electoral bonaerense como nunca antes.

Una foto con alto voltaje político

Desde el entorno de los intendentes que participaron en la cumbre destacaron que la imagen del encuentro en la cuarta sección fue contundente: una postal con varios jefes comunales de peso, con años de gestión y con alta imagen positiva. Incluso, remarcaron que tanto Julio Zamora como el propio Gray son hoy los intendentes mejor posicionados en sus respectivas secciones electorales: Zamora en la primera y Gray en la tercera.

En el mismo sentido, señalaron que Guillermo Britos también encabeza las mediciones de imagen en su región, lo que le da aún más volumen político a este nuevo armado. En reserva, aseguraron que manejan estudios serios –como uno realizado por la consultora Polldata– que ubican a Gray como el único dirigente con saldo positivo en toda la tercera sección electoral.

🧩 Intendentes peronistas lanzan una alternativa fuera de Kicillof y La Cámpora



➡️ Se reunieron en Chivilcoy. Participaron Gray, Britos, Zamora y dirigentes como De la Torre, Zabaleta, Cáffaro, entre otros.



📣 "Somos un espacio independiente".



Mirá 👉https://t.co/Rks1kZRMO9 pic.twitter.com/wrLknR07sx — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 11, 2025

En el caso de Britos, es uno de los pocos que llegó a intendente logrando saltar la grieta. En 2019 se presentó a elecciones en representación de Consenso Federal y obtuvo el 48,13% de los votos contra 40,78% del Frente de Todos. Mientras que en el 2023 obtuvo una nueva reelección encabezando la boleta de su propia fuerza, Primero Chivilcoy y obtuvo el 37,03% de los votos contra 30,99% de la candidata de Unión por la Patria, "Coty" Alonso.

“Venimos recorriendo el interior de la Provincia desde hace un año y medio. Hay muchísima gente que no está ni con un extremo ni con el otro. Esto no es una ocurrencia, está probado, encuestado, visto. El peronismo hoy es prácticamente La Cámpora. Y muchos dirigentes que ves en esa foto, y otros tantos que no están, quedaron afuera del esquema”, confió una fuente del armado a LANOTICIA1.COM.

Además, dejaron en claro que esta construcción no busca dividir el voto peronista. “Esto es una elección legislativa, no ejecutiva. ¿Por qué deberíamos apoyar una lista donde no tenemos ningún representante? La Cámpora ya hizo una lista pura en la tercera y nos dejó afuera. ¿Por qué no tenemos derecho a tener representación legislativa?”, se preguntaron.

La construcción de esta “tercera vía peronista” sigue en marcha, y de cara a las elecciones, el espacio busca consolidarse con dirigentes con gestión, territorialidad e imagen positiva, pero sobre todo con una mirada crítica hacia el presente del PJ bonaerense.