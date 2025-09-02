El Gobierno nacional anunció hoy que intervendrá directamente en el mercado cambiario para frenar la escalada del dólar. La medida, que busca aportar liquidez y estabilizar el tipo de cambio, fue confirmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de su cuenta en X (ex Twitter). El Tesoro Nacional comenzará a operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para garantizar su normal funcionamiento.

Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión sobre el dólar. El lunes, la moneda estadounidense alcanzó los $1.390, marcando un nuevo récord nominal. Aunque el dólar mayorista registró una leve caída este martes, el tipo de cambio se mantiene cerca del techo de la banda establecida por el Gobierno, que es de $1.467.

Fuentes oficiales aseguraron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está al tanto de la medida y la respalda. El organismo internacional aprobó recientemente un desembolso de $2.000 millones para Argentina, tras completar la primera revisión del acuerdo de facilidades extendidas por $20.000 millones firmado en abril. Este respaldo financiero es clave para la estrategia del Gobierno en el manejo del mercado cambiario.

El anuncio de la intervención directa del Tesoro marca un giro en la política cambiaria del Gobierno. Hasta ahora, se habían evitado medidas de intervención directa, pero la situación actual ha llevado a la necesidad de tomar acciones más contundentes. La proximidad de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires también influye en la urgencia por estabilizar el tipo de cambio.

La intervención del Tesoro se suma a otras medidas implementadas por el Gobierno para contener la inflación y estabilizar la economía. Sin embargo, persisten desafíos como la alta inflación y la necesidad de fortalecer las reservas internacionales. Será fundamental monitorear la evolución del mercado cambiario en los próximos días para evaluar la efectividad de estas acciones.

El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 2, 2025