Milei le toma juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller
La ceremonia se realizará este martes a partir de las 17.00 en el Salón Blanco, donde estarán además los principales integrantes del Poder Ejecutivo. Los otros cambios en el gabinete libertario, tras el triunfo electoral del domingo, se han pospuesto.
El Presidente Javier Milei le tomará juramento esta tarde en Casa Rosada al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien reemplazará a Gerardo Werthein tras su renuncia formalizada la semana pasada.
La designación fue confirmada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, donde se destacó que Quirno “profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa del Gobierno”.
Economista formado en la Universidad de Pensilvania y con más de 17 años de trayectoria en JP Morgan, Quirno es un perfil técnico con fuerte orientación al mundo financiero.
