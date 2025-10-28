El Presidente Javier Milei le tomará juramento esta tarde en Casa Rosada al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien reemplazará a Gerardo Werthein tras su renuncia formalizada la semana pasada.

Ads

La designación fue confirmada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, donde se destacó que Quirno “profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa del Gobierno”.

Economista formado en la Universidad de Pensilvania y con más de 17 años de trayectoria en JP Morgan, Quirno es un perfil técnico con fuerte orientación al mundo financiero.

Ads

Ads