Tres conductores fueron detectados manejando en estado de ebriedad durante controles realizados en la Autopista Buenos Aires–La Plata y en la zona de Hudson. Uno de ellos ni siquiera pudo completar el test de alcoholemia y otro registró un alarmante 2,40 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Los procedimientos fueron llevados adelante por agentes del Ministerio de Transporte bonaerense en el marco de operativos preventivos. En uno de los casos, ocurrido en una bajada de la autopista, un conductor dio 1,50 g/l en sangre, muy por encima del límite permitido, que en la provincia es cero.

El episodio más llamativo se dio en Hudson. Allí, un automovilista estaba en tal estado de ebriedad que no logró soplar correctamente la pipeta del alcoholímetro. En el video difundido por la cartera que conduce Martín Marinucci se observa cómo el hombre intenta realizar la prueba sin éxito, mientras los agentes le indican cómo hacerlo.

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¿Viste bien estos números? 1.50 g/L, 2.40 g/L... y un conductor que ni siquiera podía soplar el alcoholímetro 🚫🤦‍♂️



Manejar en este estado no es un error, es una decisión irresponsable y peligrosa que pone en riesgo a todos.



👉🏼 En #ProvinciaBA, la ley es clara: Alcohol Cero. Si… pic.twitter.com/of4otYjqqt — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) March 16, 2026

En los tres casos, el personal de Seguridad Vial labró las actas correspondientes y avanzó con las sanciones previstas por la normativa vigente.

Los controles forman parte de operativos “preventivos, diarios y simultáneos” que buscan reducir el consumo de alcohol al volante y reforzar la seguridad vial en rutas y autopistas.

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Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires rige desde 2022 la ley de Alcohol Cero, que modificó el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires y eliminó cualquier margen permitido de alcohol en sangre para conducir. La normativa prevé sanciones como retención de licencia, multas, inhabilitación e incluso arresto en casos graves.