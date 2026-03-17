3 conductores borrachos descubiertos en autopistas bonaerenses: uno no pudo soplar y otro dio 2,40 de alcohol en sangre
Operativos en la Autopista Buenos Aires–La Plata y en Hudson detectaron casos de extrema alcoholemia. En la Provincia rige la ley de alcohol cero al volante.
Tres conductores fueron detectados manejando en estado de ebriedad durante controles realizados en la Autopista Buenos Aires–La Plata y en la zona de Hudson. Uno de ellos ni siquiera pudo completar el test de alcoholemia y otro registró un alarmante 2,40 gramos de alcohol por litro de sangre.
Los procedimientos fueron llevados adelante por agentes del Ministerio de Transporte bonaerense en el marco de operativos preventivos. En uno de los casos, ocurrido en una bajada de la autopista, un conductor dio 1,50 g/l en sangre, muy por encima del límite permitido, que en la provincia es cero.
El episodio más llamativo se dio en Hudson. Allí, un automovilista estaba en tal estado de ebriedad que no logró soplar correctamente la pipeta del alcoholímetro. En el video difundido por la cartera que conduce Martín Marinucci se observa cómo el hombre intenta realizar la prueba sin éxito, mientras los agentes le indican cómo hacerlo.
En los tres casos, el personal de Seguridad Vial labró las actas correspondientes y avanzó con las sanciones previstas por la normativa vigente.
Los controles forman parte de operativos “preventivos, diarios y simultáneos” que buscan reducir el consumo de alcohol al volante y reforzar la seguridad vial en rutas y autopistas.
Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires rige desde 2022 la ley de Alcohol Cero, que modificó el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires y eliminó cualquier margen permitido de alcohol en sangre para conducir. La normativa prevé sanciones como retención de licencia, multas, inhabilitación e incluso arresto en casos graves.
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