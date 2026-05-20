El diputado nacional bonaerense de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, defendió en la Cámara de Diputados el proyecto conocido como “Ley Hojarasca” y lanzó fuertes críticas contra la producción legislativa de las últimas décadas, al sostener que la Argentina construyó un “laberinto regulatorio” que volvió “irrespirable” la vida para quienes trabajan y producen.

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La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei incluye modificaciones y derogaciones de normas vinculadas a distintos sectores, entre ellos el régimen de Zona Fría, que podría afectar a decenas de municipios bonaerenses.

Durante su intervención, Benegas Lynch cuestionó el rol del Estado y aseguró que gran parte de la dirigencia política cree que está “para guiar, controlar, auditar, monitorear e intervenir cada paso del ciudadano”.

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“En un país civilizado la regla son los derechos y la libertad. La excepción son las regulaciones”, sostuvo el legislador libertario, quien además afirmó que los gobiernos “no otorgan derechos”, sino que “los reconocen”.

El diputado también apuntó contra la actividad parlamentaria y habló de “40 años de bochorno legislativo”, al considerar que se presentan proyectos sin sentido y que muchas regulaciones fueron creadas para sostener “kioscos políticos”.

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“Las regulaciones y las trabas fueron construidas básicamente para los kioscos políticos”, lanzó durante su discurso.

En otro tramo de su exposición, aseguró que si se aprobaran todas las leyes que ingresan al Congreso “la Argentina sería absolutamente irrespirable”.

Benegas Lynch también cuestionó conceptos impulsados desde sectores políticos opositores y criticó expresiones del gobernador bonaerense Axel Kicillof como el “derecho al futuro”, que vinculó a “contenidos más propios de una novela de Orwell”.

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Sobre el cierre, endureció aún más el tono y acusó a sectores de la política de no tolerar “ver a un argentino de bien que progresa, exitoso y productivo”.

El debate por la “Ley Hojarasca” se dio en medio de fuertes cruces entre oficialismo y oposición, especialmente por el impacto que podrían tener los cambios en subsidios y regímenes diferenciales como el de Zona Fría en distintas provincias del país, incluida Buenos Aires.