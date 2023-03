El intendente de Suipacha, Alejandro Federico, de Juntos por el Cambio, rechazó el paro de mujeres convocado en su distrito con motivo del Día internacional.

"Hoy recibimos esta comunicación en nuestro Municipio. Respeto a quienes se adhieran a esta medida incomprensible, pero sin ninguna dudas creo que el Día de la Mujer se conmemora trabajando. Es lo que toda mujer representa, el deseo de ejercer cualquier actividad que refleje el espíritu de hacer día a día un Suipacha mejor", publicó Federico en sus redes sociales. El mensaje generó mensajes a favor y en contra.

La comunicación era del Sindicato de trabajadores municipales firmado por Carlos Rodríguez, delegado normalizador, en donde se le notificaba que adherían al paro.

"Nunca creí que expresarse a través de las redes trajera tanta controversia", planteó el jefe comunal más tarde por la misma vía. "Hace falta que demuestre el respeto que tengo hacia las mujeres? Hace falta que les cuente sobre el gran plantel femenino que tiene mi gestión de gobierno desde la cantidad y la calidad de ellas? Hace falta que les cuente sobre las políticas que aplicamos en defensa de las distintas problemáticas de género? Realmente creo que las respuestas a esas preguntas están a la vista", se preguntó.

Y continuó: "Lo que parece que no está a la vista de algunos es el derecho que tengo de expresar que es incomprensible que un gremio que impone condiciones a favor de sus afiliados, empleados municipales, nos indique que por ser el dia de la mujer estos no concurrirán a trabajar. Sobre esto estoy convencido que el trabajo es el primer derecho que se debe respetar y mantener, y esta no es la forma".

"Ahora, esto significa no creer ni apoyar la lucha de las mujeres para que sus derechos cada vez sean mayores?, para nada. El o la que me conoce sabe que estos planteos en mi contra no tienen acidero. Por último a los agravios de aquellas que no me conocen, pero que tienen el derecho de expresarse, les digo que trabajo todos los días no sólo par preservar el derecho de todas las personas, sino para brindarles mejor calida de vida", finalizó.