El último jueves los concejales del Frente de Todos no dieron quórum en 9 de Julio. Se trataba de una sesión especial convocada por Juntos por el Cambio para debatir la presencialidad en las escuelas en el distrito, donde no se suspendieron las clases. Los concejales peronistas de la oposición no dieron se presentaron al recinto y desde el oficialismo de Juntos por el Cambio dispararon con munición gruesa.

Uno de los que salió al cruce de los ediles de la oposición fue Juan Francisco Fortte, concejal Juntos por el Cambio. "El día jueves 22 de abril de 2021 quedará en el triste recuerdo de la historia democrática nuevejuliense por el abandono de los concejales kirchneristas-filoperonistas de la representación popular en el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de 9 de Julio", lanzó.

A través de un comunicado, el edil que responde al Intendente Mariano Barroso, dijo: "Cabe recordar que los concejales cobramos para cumplir nuestra función, puesto que levantarse e irse, sin dejar sentada la postura política, el sentir de la gente y las convicciones sobre el tema a debatir, no solo es darle la espalda a la institucionalidad de la ciudad, sino que es darle la espalda al vecino".

"Aclaremos que una cosa es levantarse y dejar sin quorum y la sesión no puede llevarse adelante y otra muy distinta es el papelón que hicieron los concejales kirchneristas en levantarse e irse cuando la sesión se llevó a cabo", disparó el concejal de Cambiemos. Y agregó: "La cuestión es aún más gravosa, cuando con su abandonó avalan y son cómplices de mantener las escuelas cerradas en 9 de Julio".

En ese sentido, el edil expresó una frase lapidaria contra la bancada de la oposición: "El Kirchnerismo en 9 de Julio es el partido que milita la ignorancia de los niños, que milita el silencio y el abandono del debate democrático en el Honorable Concejo Deliberante. Por último, el concejal Fortte se preguntó: "¿Es más importante irse a comer una pizza caliente o representar a quienes te eligieron?".