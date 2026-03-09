En el marco de una nueva movilización por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la diputada provincial del Frente de Izquierda Unidad por la Tercera Sección, Mónica Schlotthauer, participa de la marcha convocada este lunes desde el Congreso hacia Plaza de Mayo y sostuvo que la principal consigna es rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Ads

En diálogo con LANOTICIA1.COM, la legisladora oriunda de La Matanza y delegada ferroviaria del ferrocarril Sarmiento explicó que la convocatoria reúne a organizaciones sindicales, políticas y feministas con el objetivo de visibilizar el impacto que, según advirtió, tendrán las reformas laborales y el ajuste económico sobre las mujeres.

Schlotthauer señaló que desde el sector ferroviario vienen participando activamente de las movilizaciones del movimiento feminista desde sus inicios. “Estamos trabajando con las compañeras ferroviarias para estar otra vez. Siempre estamos presentes desde el primer Ni Una Menos y en la lucha por el cupo femenino”, afirmó.

Ads

“Si el patrón puede cambiarte el horario, te impide organizar la maternidad”.

Según planteó, el eje central de la movilización es el rechazo a los cambios en el régimen laboral. “Esta marcha tiene como consigna unitaria, además de que cada cual lleve su bandera, oponerse a la reforma laboral y al ajuste de Milei y del FMI”, explicó.

Para la diputada bonaerense, la flexibilización del trabajo tendrá un impacto particular sobre las mujeres, que ya concentran gran parte del empleo informal y las tareas de cuidado. “Las pocas que conquistamos entrar en el mercado laboral formal ahora podemos quedar expulsadas. La llamada ‘bolsa de horas’ desorganiza completamente nuestra vida”, advirtió.

Ads

En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de que las empresas modifiquen horarios o exijan más disponibilidad afectará directamente la organización familiar. “Si el patrón puede cambiarte el horario o hacerte trabajar más horas, te impide organizar la maternidad: llevar a los chicos al médico, al club o a la escuela”, señaló.

Schlotthauer también cuestionó lo que definió como un nuevo esquema de “salario dinámico”, donde los ingresos dependen de la cantidad de horas trabajadas. “Eso implica trabajar cada vez más, incluso resignando descansos, para poder sostener el salario. Y eso golpea más fuerte a las mujeres, que seguimos teniendo la mayor carga de tareas domésticas y de cuidado”, sostuvo.

La legisladora consideró que estas condiciones laborales también impactan en decisiones familiares y sociales. “Después se preguntan por qué baja la natalidad, pero la realidad es que con salarios bajos, múltiples trabajos y horarios flexibles es muy difícil sostener la maternidad”, planteó.

Ads

Puede interesarte

Durante la entrevista también se refirió al recorte de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género. Según indicó, programas como el plan Acompañar sufrieron una fuerte reducción en su alcance. “De asistir a más de 100 mil mujeres pasó a unas 474. Es una caída drástica”, aseguró.

Schlotthauer vinculó estos recortes con un contexto social más complejo. “Los ajustes en salud, educación y programas sociales afectan directamente la vida cotidiana de las mujeres. Se vuelve más difícil acceder a anticonceptivos, a la interrupción legal del embarazo o a tratamientos hormonales”, señaló.

"Que exista un Ministerio de la Mujer en la Provincia es una conquista, pero sin presupuesto no alcanza”.

Además, manifestó preocupación por el aumento de los femicidios y transfemicidios. “Hay un crecimiento muy fuerte, especialmente de los travesticidios. Y eso también está relacionado con un discurso de odio que se instala desde el poder”, sostuvo.

Por último, la diputada se refirió a la situación de las políticas de género en la provincia de Buenos Aires. Reconoció que el gobierno bonaerense mantiene el Ministerio de las Mujeres, pero cuestionó el nivel de recursos asignados. “El presupuesto ronda el 0,05%, claramente es insuficiente”, afirmó.

“Que exista un ministerio es una conquista de la lucha de las mujeres, pero eso por sí solo no resuelve el problema. Se necesitan políticas concretas y presupuesto real para aplicar las leyes que ya existen”, concluyó.