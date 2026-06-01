A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, un informe del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, muestra que la provincia de Buenos Aires registró 1.115 víctimas por violencia de género entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026.

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El relevamiento contabiliza 3.424 víctimas fatales en todo el país durante ese período. Del total, 3.073 corresponden a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 a transfemicidios, 4 a lesbicidios y 269 a femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los datos fueron difundidos en la antesala de una nueva conmemoración del 3 de junio, fecha que marcó un punto de inflexión en la visibilización de la violencia de género en Argentina.

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Buenos Aires, al frente de las estadísticas

Según el informe, la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor cantidad de víctimas registradas en términos absolutos, con 1.115 casos durante los últimos 11 años. Detrás se ubican Santa Fe con 368 víctimas, Córdoba con 250, Salta con 156 y Tucumán con 140.

El trabajo reúne información recopilada por el Observatorio desde la primera marcha de Ni Una Menos y presenta datos sobre las características de las víctimas, los agresores y las circunstancias de los hechos.

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Una mujer asesinada cada 30 horas

De acuerdo con el relevamiento, durante estos 11 años una mujer fue asesinada por razones de género cada 30 horas. Además, 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre, un promedio de una niña, niño o adolescente cada 25 horas. El 61% de ellos eran menores de edad.

Las principales víctimas tenían entre 31 y 50 años, aunque también se registraron 297 adolescentes de entre 13 y 18 años asesinadas por violencia de género.

Los agresores y los contextos

El informe muestra que la mayoría de los femicidios fueron cometidos por personas del entorno cercano de las víctimas. En 1.219 casos los agresores eran parejas y en 670 exparejas. También se registraron hechos perpetrados por familiares, hijos, padrastros, conocidos o vecinos.

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Respecto de las modalidades, las víctimas fueron principalmente baleadas, apuñaladas, golpeadas o estranguladas. Más de la mitad de los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima o en el hogar que compartía con el agresor.

Denuncias previas y medidas de protección

Uno de los datos relevados por el Observatorio indica que 436 víctimas habían realizado denuncias previas. Además, 188 agresores tenían medidas cautelares de prevención vigentes al momento del hecho.

El informe también señala que 207 femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad y que 491 agresores se suicidaron tras cometer el crimen.

Más de 100 víctimas en lo que va de 2026

Según los datos difundidos por La Casa del Encuentro, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este año se registraron 104 víctimas por violencia de género en Argentina: 90 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En el mismo período se contabilizaron además 233 tentativas de femicidio.

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el informe vuelve a poner el foco sobre la persistencia de la violencia de género en Argentina y aporta datos sobre su impacto en las distintas provincias del país.