Al cumplirse 50 años de la Noche de los Lápices, el Senado de la provincia de Buenos Aires recordó este miércoles el episodio ocurrido en La Plata durante la última dictadura cívico-militar y reafirmó su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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A través de un comunicado, la Cámara alta señaló que el 16 de septiembre de 1976 se produjo el secuestro y la desaparición forzada de seis estudiantes secundarios en la capital bonaerense.

“Al cumplirse medio siglo de uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la Memoria, la Verdad y la Justicia”, expresó el Senado bonaerense.

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En ese marco, la institución recordó también a “las y los jóvenes militantes que fueron secuestrados en los operativos iniciados el 16 de septiembre de 1976” y destacó la importancia de mantener presente lo ocurrido a 50 años de aquellos hechos.

🗓️ 16 de Septiembre: A 50 años de la Noche de los Lápices ✏️



Al cumplirse medio siglo de uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la Memoria, la Verdad y la Justicia.



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