El ministro de Defensa Luis Petri encabezó junto al memorial que rinde memoria a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, en la Escollera Norte de Mar del Plata, el acto oficial a siete años de la tragedia.

Petri dijo que espera que “se conozcan las causas” del naufragio e instó a “cerrar definitivamente la investigación” para “llevarles tranquilidad a las familias y que terminen de hacer el duelo”.

Sólo un grupo de los familiares de los 44 tripulantes participó del homenaje. Otro prefirió no formar parte de esa actividad.

En memoria de la tripulación del submarino ARA "San Juan", al cumplirse siete años de su último viaje en las aguas del Atlántico Sur. Zarparon con valentía y compromiso, defendiendo nuestros derechos soberanos en el Mar Argentino. Mi más sentido homenaje a los marinos héroes de… pic.twitter.com/koDOY05ea8 — Luis Petri (@luispetri) November 15, 2024

Además asistieron autoridades del Ministerio de Defensa, de la Armada y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

A cada uno de los familiares presentes se les entregaron flores y una caja con una bandera.

“Son héroes de la patria, murieron en cumplimiento del servicio, honraron a nuestro país y la mejor manera es recordarlos con el honor, el esfuerzo, el coraje, el patriotismo, y por eso vinimos acá y por eso vamos a estar siempre honrando su memoria y, fundamentalmente, acompañando a sus familiares para que sepan que lo hicieron en defensa de la patria, que su vida y su muerte tuvo un propósito de defender los intereses vitales de la argentina”, declaró Petri en contacto con la prensa una vez terminado el acto.

El caso hoy

Se encamina el juicio oral y público con sólo cuatro acusados por la comisión presunta de los delitos de "estrago culposo agravado (por la muerte de los 44 tripulantes) e incumplimiento de deberes funcionarios público".

Los imputados son el ex jefe de Operaciones de la Armada, capitán de Fragata Hugo Miguel Correa; el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso; el ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) Luis Enrique López Mazzeo y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Villamide.

Ningún funcionario político está procesado. El expresidente Mauricio Macri y su exministro de Defensa, Oscar Aguad, no fueron llamados a indagatoria.

Otra causa paralela abierta fue por el espionaje ilegal que sufrieron los familiares del ARA San Juan aunque el año pasado la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento de todos los acusados, entre ellos Macri. Se está a la espera de la última palabra de la Corte Suprema.