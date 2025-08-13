En medio de la campaña, el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof en redes sociales. Esta vez, se subió a la tendencia viral “yo cuando me animo” para publicar un video con varios de los furcios más recordados del mandatario provincial.

Ads

La grabación reúne desde el histórico “a quién se le pudió ocurrir” de 2021, pasando por la vez que mencionó a la Antártida como provincia, hasta la frase reciente sobre “Estados Unidos, Europa y los demás planetas”. Incluso incluye un momento menos viralizado de la campaña 2023, cuando Kicillof confundió el nombre de Patricia Bullrich con el de otros candidatos.

La chicana llegó pocos días después de que Adorni compartiera en X una entrevista editada para que pareciera que el gobernador decía: “Hoy yo no tengo una propuesta”. Ese material fue desmentido y motivó una dura respuesta de Kicillof, quien acusó al Gobierno de hacer “campaña roñosa” y “mentiras digitales”.

Ads

Puede interesarte

En esta nueva publicación, las reacciones de los usuarios se dividieron entre quienes celebraron el posteo con memes y risas, y quienes cuestionaron que, desde el Gobierno, se utilicen las redes para atacar a opositores. Entre los comentarios más repetidos se leían frases como “esto es cine” o “parecen nenes de primaria”.

Ads