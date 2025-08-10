El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desmintió una fake news difundida en redes sociales vinculada al gobierno de Javier Milei y aseguró que la campaña sucia es la "especialidad" de La Libertad Avanza. Kicillof adelantó que el peronismo le responderá en las urnas el próximo 7 de septiembre.

El foco de la polémica fue un video editado compartido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y otras cuentas oficiales, que mostraba recortada la respuesta del gobernador a una entrevista en Futurock. En la pregunta sobre las propuestas del peronismo para las elecciones legislativas, el video manipulado mostraba a Kicillof diciendo: "No tengo".

Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad.… https://t.co/5LjOHAWcRx — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 10, 2025

Sin embargo, en el video original difundido por el propio gobernador se observa que Kicillof detalló varias propuestas, como "crear trabajo, que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario" y "ponerle un freno" a las políticas de Milei.

El mandatario cuestionó la estrategia del oficialismo: "Inauguraron su campaña yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad".

Kicillof concluyó: "Pero las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas", y acompañó su mensaje con el hashtag #FuerzaPatria, el frente de unidad del peronismo para las próximas elecciones legislativas.

