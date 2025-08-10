Kicillof desmintió un video editado que publicó Adorni en redes y advirtió: "La campaña roñosa es especialidad de Milei"
El gobernador repudió la difusión de un video manipulado por el vocero presidencial. Dijo que "las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad" y llamó a responder en las urnas el 7 de septiembre,
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desmintió una fake news difundida en redes sociales vinculada al gobierno de Javier Milei y aseguró que la campaña sucia es la "especialidad" de La Libertad Avanza. Kicillof adelantó que el peronismo le responderá en las urnas el próximo 7 de septiembre.
El foco de la polémica fue un video editado compartido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y otras cuentas oficiales, que mostraba recortada la respuesta del gobernador a una entrevista en Futurock. En la pregunta sobre las propuestas del peronismo para las elecciones legislativas, el video manipulado mostraba a Kicillof diciendo: "No tengo".
Sin embargo, en el video original difundido por el propio gobernador se observa que Kicillof detalló varias propuestas, como "crear trabajo, que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario" y "ponerle un freno" a las políticas de Milei.
El mandatario cuestionó la estrategia del oficialismo: "Inauguraron su campaña yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad".
Kicillof concluyó: "Pero las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas", y acompañó su mensaje con el hashtag #FuerzaPatria, el frente de unidad del peronismo para las próximas elecciones legislativas.
