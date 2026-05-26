La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, cuestionó con dureza al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego del mensaje que brindó durante el Tedeum por el 25 de Mayo frente al presidente Javier Milei y gran parte del Gabinete nacional.

Ads

La legisladora libertaria criticó especialmente las referencias del religioso a la polarización política y al “terrorismo de las redes”, una de las frases más resonantes de la homilía en la Catedral Metropolitana.

“No me gustó lo que dijo. Me pareció redundante”, afirmó Lemoine.

Ads

En ese sentido, apuntó directamente contra el planteo del arzobispo sobre la necesidad de diálogo entre los distintos sectores políticos.

“Señor, diga algo constructivo. Ya sabemos que tenemos que tratar de hablar entre todos, pero si pudiéramos hablar con aquellos que saquearon el país, lo haríamos. El problema es que ellos no quieren, no nosotros”, lanzó.

Ads

Además, cuestionó la contradicción que, según ella, hubo en el discurso de García Cuerva respecto al clima de agresión en redes sociales.

“Decir que aquellos que operan detrás de una pantalla son terroristas y después decir que no hay que insultar, ya se está contradiciendo”, sostuvo.

Puede interesarte

La diputada también apuntó contra la postura histórica de la Iglesia argentina y aseguró sentirse ninguneada como creyente.

Ads

“Como la Iglesia argentina nos tiene acostumbrados a los fieles a ningunearnos, hacernos sentir mal y nunca escucharnos... Yo soy católica, fui a escuela católica y siguen con la misma postura”, expresó.

Y agregó: “Tengo la esperanza de que en algún momento se conecten un poco con el sentir de la gente y dejen de pegarnos a todos, porque es siempre una constante culpa y golpe”.

Puede interesarte

Benegas Lynch también apuntó contra García Cuerva

Las críticas desde el oficialismo no quedaron solo en Lemoine. El diputado nacional Bertie Benegas Lynch también cuestionó con fuerza el mensaje del arzobispo y publicó en redes sociales fotos de archivo junto a dirigentes peronistas como Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner.

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Además, agregó: “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en un mal lugar”.

Puede interesarte

El mensaje de García Cuerva en el Tedeum

Durante el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo, García Cuerva dejó un fuerte mensaje político y social frente a Milei. Allí cuestionó la polarización, pidió diálogo y advirtió sobre el impacto del enfrentamiento permanente en la sociedad.

Uno de los momentos más fuertes de la homilía fue cuando preguntó: “¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir?”.

También pidió “basta de arengar la división y la polarización” y lanzó una frase que generó fuerte repercusión dentro del oficialismo: “Hay haters de hoy sentados frente a una computadora haciendo terrorismo de las redes”.