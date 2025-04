Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, le respondió sin vueltas a Mauricio Macri, quien había acusado al espacio de “salir con la chequera” a buscar dirigentes del PRO. “No había que comprarlos, estaban regalados”, lanzó este martes durante una entrevista en Bahía Blanca desde el medio local La Brújula 24.

En un tono desafiante, Pareja defendió la estrategia libertaria y aseguró que no hubo necesidad de presionar a nadie: “Dejamos las puertas abiertas, no fuimos a buscarlos. El proceso decantó solo”. Además, sostuvo que La Libertad Avanza no irá en coalición con ningún otro partido, y que la boleta será únicamente del espacio que lidera Javier Milei.

Pareja explicó que armó las listas en un 100% con aval de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, y que ese trabajo sólido es lo que incomoda a sectores tradicionales: “Cuando ganamos el balotaje, di la orden de no caranchear al PRO ni al radicalismo”.

Al referirse al escenario electoral, señaló que Bahía Blanca y Escobar fueron los lugares donde mejor se implantaron y atribuyó ese crecimiento al desencanto con las viejas estructuras: “En el Interior no había propuesta real del PRO ni del radicalismo. El votante eligió alternancia”.

Respecto al Conurbano, reconoció que el peronismo aún tiene peso, pero afirmó que eso está cambiando: “La Libertad Avanza penetró en esa lógica y se va a ver no solo en 2025, sino también en 2027”.

También dejó definiciones fuertes sobre cómo se maneja políticamente: “La persona que llega a hablar con nosotros y arranca preguntando si renueva su banca, queda afuera. No está a la altura de las circunstancias”. En ese sentido, marcó que quienes priorizan cargos por sobre ideas, “van de la mano de la calamidad”.

Pareja aseguró que Milei tiene como objetivo ganar la Provincia de Buenos Aires y remarcó que no habrá lugar para quienes vengan con lógicas de la vieja política. También reveló que tras las elecciones llevó denuncias a la Justicia Federal, que resultaron favorables a su espacio: “Nos acusaron de vender candidaturas, pero vinieron 1200 personas a testificar y demostramos lo contrario”.

Foto: LaBrújula24

Finalmente, Pareja cruzó directamente al expresidente: “¿Cuál es el problema de que me entienda con Santilli o Ritondo sin pasar por Macri? No lo entiendo”. Y cerró con una frase que resume su postura: “Milei no es de la rosca, es un cambio de era. El que no entienda eso, camina en otra dirección”.