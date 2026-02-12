El periodista Eduardo “Ruso” Ramenzoni, una de las voces más reconocidas del fútbol del Ascenso argentino, se despidió de las transmisiones luego de que la AFA decidiera no renovar el contrato con TyC Sports para televisar las categorías. Así se cerró una etapa de 28 años en los que recorrió estadios de todo el país, con fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, cuna de gran parte de los clubes del Ascenso.

La decisión del organismo que conduce el fútbol argentino implica que los torneos dejarán de emitirse por TyC y pasarán a LPF Play, bajo un sistema de suscripción paga. El cambio deja afuera a históricos trabajadores de la señal, entre ellos Ramenzoni, identificado desde hace décadas con la cobertura de la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C y el Federal A.

El final del ascenso x @tycsports. Una etapa laboral inolvidable de todo un equipo de transmisiones. Lo que escribí en mi Instagram pic.twitter.com/NhzbZWYIDN — Eduardo H. Ramenzoni (@rusoramenzoniok) February 11, 2026

Lejos de la bronca, eligió despedirse con serenidad. En una carta que publicó en sus redes sociales, escribió: “Fin de una etapa. No estoy triste. No guardo rencor por la decisión que adoptó la dirigencia de AFA. Fin de una etapa, comenzará otra. A reinventarse”.

Durante casi tres décadas fue testigo de ascensos inolvidables y campañas históricas. Vio los primeros pasos de jugadores que luego brillaron en la elite, como Enzo Pérez, Marcos “Huevo” Acuña y Paulo Dybala. Y disfrutó del talento del recordado “Garrafa” Sánchez, ídolo indiscutido del Ascenso.

Pero en su mensaje no solo habló de fútbol. Recordó los viajes interminables, las cabinas compartidas, las noches de hotel y las sobremesas con colegas. Agradeció a relatores, comentaristas, productores, camarógrafos y sonidistas que lo acompañaron en cada transmisión.

El cambio en la televisación también impacta en los clubes bonaerenses que integran las distintas categorías. Se estima que la suscripción a LPF Play rondaría los 10 dólares mensuales tras un primer período gratuito. En cuanto a ingresos, trascendió que los equipos de la Primera Nacional percibirían alrededor de 65 millones de pesos, mientras que en la Primera B Metropolitana el monto sería cercano a los 20 millones, y en la Primera C y el Federal A, unos 12 millones.

Para el “Ruso”, el cierre no suena a despedida definitiva sino a transición. Después de 28 años de micrófono abierto en el corazón del Ascenso, eligió una palabra que resume el momento: reinventarse.