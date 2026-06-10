A un año del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a respaldar públicamente a la expresidenta y afirmó que se encuentra "injustamente detenida". Además, vinculó la causa judicial con sectores del poder económico y cuestionó con dureza al presidente Javier Milei.

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En un extenso mensaje publicado en la red social X, Kicillof sostuvo: "Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real".

El mandatario bonaerense aseguró que la exvicepresidenta fue "víctima de una larguísima persecución" y calificó la condena como "arbitraria, desprovista de pruebas". También cuestionó el argumento judicial según el cual Fernández de Kirchner "no podía no saber", al que definió como "jurídicamente absurdo".

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A un año del fallo contra Cristina



Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real.

Cristina fue víctima de una larguísima persecución que… — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

Kicillof agregó que "persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió". En ese punto, reclamó avances en la investigación del atentado de 2022 y afirmó que "a casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia".

En otro tramo del posteo, el gobernador relacionó la situación judicial de la expresidenta con el actual rumbo económico del Gobierno nacional. "Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos", escribió.

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Luego apuntó directamente contra Milei: "Todo esto ocurre mientras el presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia".

El mensaje cerró con una definición categórica: "A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa".

Las declaraciones de Kicillof se producen al cumplirse un año del fallo contra la expresidenta y en medio de una relación atravesada por diferencias políticas con el kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner. En los últimos meses, referentes de La Cámpora cuestionaron al gobernador por no poner el foco en la situación judicial de la exmandataria. Mayra Mendoza llegó a reprocharle públicamente que no mencionara la "detención ilegal de Cristina" durante la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense. Además, en mayo, durante una actividad partidaria encabezada por Kicillof en el Teatro Coliseo de La Plata, militantes impulsaron la consigna "Cristina libre", reflejando una discusión que atraviesa al peronismo sobre el lugar que debe ocupar la defensa de la expresidenta en la estrategia política del espacio.