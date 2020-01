El titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados provincial, Maximiliano Abad, fue uno de los tantos legisladores amarillos que salió a cruzar a Axel Kicillof por su decisión de intentar diferir el pago del bono BP21 al 1° de mayo, un título que vence 277 millones de dólares el 26 de enero.

"En 2011 Scioli endeudó a la Provincia de Buenos Aires, y 9 años más tarde, este 26 de enero del 2020 hay que pagar el compromiso asumido. Lamentablemente el gobernador Kicillof dice que no puede pagarla", comenzó a despacharse el diputado a través de su cuenta de Twitter.

"En la transición se informó qué caja dejamos, qué obligaciones habían, qué vencimientos eran próximos y con qué herramientas podían afrontarse. Nada de esto es una sorpresa: la deuda es el 8,5% del producto de PBA, con un programa financiero razonable, el escenario es manejable", detalló el legislador.

"Dejaron USD11.204M y nosotros 12M. Diferencias: en 2015-2019 esa plata se invirtió en obras desde Gobierno de la Provincia y los Intendentes que recibieron fondos establecidos por la Ley de Presupuesto, y tomamos la deuda a tasas más bajas y en plazos más largos que ellos", diferenció Abad.

Más tarde, el legislador le pasó factura al peronismo y al massismo y recordó: "Se trata de una deuda totalmente registrada, que se votó por Ley en una decisión que involucra el acuerdo de todo el arco político bonaerense, incluidos los legisladores del Frente Renovador y del Peronismo que hoy integran el Frente de Todos".

Y agregó: "Se aprobó no sólo 1 vez sino 4 veces, en cada uno de los Presupuestos que votó por mayoría la Legislatura de la Provincia. Responsabilizar a María Eugenia Vidal es querer lavarse las manos de sus propios compromisos. No subestimen a los bonaerenses. No hay deuda impagable".

Por último, Abad sostuvo que desde el Frente de Todos "deberían agradecerle a María Eugenia Vidal por haber dejado caja suficiente para pagar las obligaciones, haber reclamado la coparticipación y haber conseguido la actualización del fondo del conurbano que este año significan $67.000 millones".