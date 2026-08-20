La Justicia Federal homologó un acuerdo de conciliación que le permitirá al abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez cerrar una causa penal por publicaciones discriminatorias e incitación a la violencia contra la comunidad islámica.

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El letrado, conocido en redes como “Gordo Leyes” y conductor del canal de streaming Carajo, deberá publicar una retractación y disculpa pública en X y donar $200.000 al Hospital de Niños Pedro de Elizalde (Casa Cuna). La información fue publicada por Infobae, que tuvo acceso a la resolución judicial.

El acuerdo fue homologado por el juez federal Julián Ercolini, con la conformidad del fiscal Carlos Rívolo y del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), que había impulsado la denuncia.

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Los mensajes que originaron la causa

La investigación se inició a partir de una serie de publicaciones realizadas por Sarubbi Benítez el 11 de febrero de 2025, luego del ingreso de un integrante de la comunidad islámica al programa Gran Hermano.

Según consta en la resolución, los mensajes fueron considerados discriminatorios e intimidatorios y con contenido de incitación a la violencia colectiva.

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Como parte del acuerdo, el abogado manifestó un “sincero arrepentimiento por las expresiones vertidas” y sostuvo que sus dichos habían surgido del desconocimiento.

Además, deberá publicar en su cuenta de X una retractación dirigida a la comunidad islámica, que deberá permanecer fijada durante 10 días, y concretar la donación al Hospital Elizalde.

El acuerdo también contempla que Sarubbi Benítez mantuvo un encuentro con autoridades del Centro Islámico, donde se interiorizó sobre la fe, la cultura y la presencia de esa comunidad en la Argentina.

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🚨 Polémica en Carajo, el 6-7-8 libertario



Durante el programa La Trinchera, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizó una serie de polémicas declaraciones sobre el Conurbano bonaerense: habló de "esterilización", propuso "un muro de 15 metros con francotiradores" y planteó… pic.twitter.com/0YeAeveuJZ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 4, 2026

La Justicia cerrará la causa

El juez Ercolini consideró procedente la salida conciliatoria y destacó que tanto la querella como la fiscalía prestaron conformidad con el acuerdo.

Una vez cumplidas las obligaciones asumidas, la acción penal quedará extinguida y la causa será cerrada.

El nuevo episodio se conoce pocos días después de que Sarubbi Benítez volviera a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el Conurbano bonaerense durante una emisión de La Trinchera, programa que conduce en Carajo.

En esa transmisión, el abogado afirmó que el Conurbano era una “inmensa porción de gente que ya no tiene salvación” y llegó a plantear como alternativas la esterilización, el aislamiento mediante un muro de 15 metros con francotiradores y hasta “tirar napalm desde aviones”.

Las expresiones generaron fuertes cuestionamientos y volvieron a poner bajo la lupa el contenido de las transmisiones del canal de streaming vinculado al universo libertario.

La nueva resolución judicial agrega ahora otro antecedente al historial de controversias protagonizadas por el abogado, aunque en este caso con una causa penal que será cerrada tras el cumplimiento de un acuerdo reparatorio.