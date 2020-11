El presidente Alberto Fernández anunció el envío de dos proyectos de ley, uno de ellos de legalización del aborto, y el otro del programa de los "Mil días".

"En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos para que todas las mujeres acede al derecho a la salud: el primero legaliza la IVE y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida", anunció.

El segundo proyecto instituye el programa de los Mil días, "con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el mabarazao y de sus hijos en los primeros años de vida".

"Desde hace mucho tiempo vengo planteando de la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina. Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente A lo largo de toda la campaña, al momento de asumir y al dar inicio este periodo tome un compromiso que hoy vengo a cumplir", justificó.

Y agregó: "Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el estado acompañe a todas las personas gestantes en su proyecto de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo".

"La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes", lamentó. "Cada año se hospitalizan alrededor de 38 mil mujeres por abortos mal practicados y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3000 mujeres por esa causa", indicó.

Fernández además aseguró que "la legalización salva vida de mujeres y preserva sus capacidades reprductivas" y "no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve, solo resuelve un problema que afecta a la salud pública".

"La legalización no implica una carga extra para el sistema de salud. Los procedimientos validados y que se utilizan con estandares de la OMS son en su myaría ambulatorios. El debate no es "si o no" al aborto, ocurren y ponen en riesgo la salud de las mujeres", remarcó.