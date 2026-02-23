La inscripción del programa de Anses destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios, formarse en oficios o continuar una carrera abrió para todos los interesados.

Para acceder, es necesario cumplir una serie de requisitos según la línea elegida: Progresar Obligatorio, Progresar Superior o Progresar Trabajo. El monto de la beca Progresar es de $35.000.-

Requisitos

Progresar Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera.

Hasta 30 años para quienes cursen una carrera avanzada.

Sin límite de edad para estudiantes de enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones por pensión no contributiva por invalidez (Ley 13.478).

Haber finalizado el nivel medio sin materias pendientes.

Estar inscripto en universidades o institutos terciarios públicos (con algunas excepciones en instituciones privadas y enfermería).

Cumplir con el progreso académico exigido.

Tener el esquema de vacunación completo.

Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal.

Los ingresos personales no deben superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM, salvo excepciones.

Mantener la condición de alumno regular.

Cumplir con el avance académico requerido.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral para acceder al monto total.



Paso a paso para inscribirse

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (Android).

Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse por primera vez.

Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.

Seleccionar la línea de beca (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).

Revisar la información y enviar la solicitud.

Consultar el estado del trámite desde la web o la aplicación oficial.