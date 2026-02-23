Abrió la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y paso a paso para anotarse
El programa brinda un apoyo económico mensual para aquellos que deseen terminar sus estudios. De cuánto es el monto.
La inscripción del programa de Anses destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios, formarse en oficios o continuar una carrera abrió para todos los interesados.
Para acceder, es necesario cumplir una serie de requisitos según la línea elegida: Progresar Obligatorio, Progresar Superior o Progresar Trabajo. El monto de la beca Progresar es de $35.000.-
Requisitos
Progresar Superior
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI.
- Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera.
- Hasta 30 años para quienes cursen una carrera avanzada.
- Sin límite de edad para estudiantes de enfermería.
- Los ingresos familiares no deben superar tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones por pensión no contributiva por invalidez (Ley 13.478).
- Haber finalizado el nivel medio sin materias pendientes.
- Estar inscripto en universidades o institutos terciarios públicos (con algunas excepciones en instituciones privadas y enfermería).
- Cumplir con el progreso académico exigido.
- Tener el esquema de vacunación completo.
- Participar en las actividades complementarias del programa.
Progresar Trabajo
- Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.
- Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal.
- Los ingresos personales no deben superar tres SMVM.
Progresar Obligatorio
- Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.
- Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.
- Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM, salvo excepciones.
- Mantener la condición de alumno regular.
- Cumplir con el avance académico requerido.
- Tener el esquema de vacunación completo o en curso.
- Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral para acceder al monto total.
Paso a paso para inscribirse
- Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (Android).
- Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse por primera vez.
- Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Seleccionar la línea de beca (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).
- Revisar la información y enviar la solicitud.
- Consultar el estado del trámite desde la web o la aplicación oficial.
