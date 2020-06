Nicolás Giménez tiene 26 años y es jugador profesional de básquet. Se desempeñaba en Petrolero de Plaza Huincul, en Neuquén, disputando la llamada Liga Argentina de la segunda división (ex Torneo Nacional de Ascenso). Pero debido a la pandemia por coronavirus no estaba atravesando su mejor momento. Al igual que muchos argentinos, la actividad en la que se destaca permanece paralizada. Para colmo, su contrato finalizó en medio del confinamiento obligatorio y desde el club le adeudan tres meses de sueldo.

A raíz de la falta de trabajo y la escases de recursos, a Nicolás se le ocurrió una arriesgada idea. Decidió abrir una casa de pastas frescas en una de las zonas más postergadas de la Comuna, llevando sus productos artesanales a uno de los barrios más humildes de la ciudad, ofreciéndolos a precios populares. A contramano de lo que ocurre en el país y la Provincia, donde cientos de negocios cierran como consecuencia de la grave situación económica, este joven pateó el tablero y prefirió ver una oportunidad en medio de la crisis.

"Desde que empezó la cuarentena me quedé sin contrato y encima en el club me deben varios meses. Es por eso que estaba buscando trabajo por la necesidad de generar recursos", explicó Nicolás a LaNoticia1.com. En medio de ese contexto y en medio del confinamiento obligatorio, al joven se le ocurrió invertir en la apertura de una nueva sucursal de "Pastas del Sur", el tradicional negocio que desde hace 16 años lleva adelante su abuelo de apellido Ferreyra en la ciudad bonaerense de Olavarría, y que cuenta con varios locales en la región.

"Justo a mi abuelo le salió la oportunidad de abrir una sucursal y no dudé en hacerme cargo de todo. Llevo adelante personalmente la atención al público y el abastecimiento de la mercadería, todo pastas frescas elaboradas en el momento y con la mejor calidad. En el local tenemos habilitada la atención a los clientes y el envío a domicilio. Todo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias de la Comuna", precisó Giménez, quien se mostró entusiasmado con la nueva iniciativa.

Lo que enorgullece a Nicolás es que su negocio, emplazado en Villa Mailin, abrió sus puertas en una zona de clase obrera, donde vive mucha gente trabajadora y de origen humilde. "El local ofrece precios accesibles y está justo en un lugar donde no hay muchos negocios, por eso los vecinos se re coparon y todos me tiran muy buena onda", reveló. "Ahora tengo otro negocio en mente que es sumarle postres, sanguchería y venta de pan, ya que en esta zona no se consigue mucho porque no hay tantos comercios", precisó.

Pese al entusiasmo que muestra por la inauguración, Giménez contó que la decisión de invertir en Olavarría en plena pandemia no fue fácil. Su familia también sabe lo que es perder y por eso la apuesta fue doble. "Con mi abuelo siempre nos la jugamos, ya nos tocó cerrar dos sucursales porque no funcionaron. Abrir este nuevo local es todo un desafío. Ya habíamos tenido malas experiencias por las cuales nos tocó bajar las persianas. Inaugurar una nueva sucursal, en medio de la cuarentena, fue cerrar los ojos y jugársela totalmente".

Nicolás contó que en su flamante local "hay combos muy accesibles para que todos puedan comprar". La apertura del negocio generó un verdadero revuelo en Olavarría: "Desde que abrimos hubo mucha repercusión y hasta el intendente Ezequiel Galli nos felicitó". Por último, el joven se mostró optimista y haciendo una clara referencia metafórica con el básquet, concluyó: "El lema de mi familia es ir 'a todo o nada'. A mi dame el partido, no quiero ir a tiempo suplementario. Y si me toca el tiro final, no voy a empatarlo, quiero ir a ganar".