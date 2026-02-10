Un policía bonaerense de 40 años murió este lunes por la tarde en un accidente fatal ocurrido durante una persecución en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, al ser atropellado por una camioneta robada que escapaba a toda velocidad.

El hecho se produjo cuando la moto policial en la que circulaba el sargento quedó por delante de la camioneta Chevrolet Tracker negra que estaba siguiendo. Lejos de frenar, los delincuentes continuaron la marcha y lo embistieron de lleno, provocándole la muerte en el acto.

Según se informó, todo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo del vehículo en la intersección de Aristóbulo del Valle y San Luis, en Quilmes. La denuncia señalaba que los autores estaban armados, por lo que la alerta fue difundida de inmediato por la radio policial.

🚨 MATARON A OTRO POLICÍA

- Fue en Avellaneda

- El policía perseguia delincuentes que habían robado una camioneta en Quilmes.

- Los criminales chocaron la moto del policía y le causaron la muerte. pic.twitter.com/8eg7uC82Cu — Vía Szeta (@mauroszeta) February 10, 2026

Cerca de las 19.00, un sargento de la división Motorizada de Avellaneda detectó la camioneta cuando circulaba por Villa Domínico y dio inicio a la persecución. El desenlace ocurrió en las inmediaciones de avenida Belgrano y calle Gutiérrez, donde se produjo el impacto fatal.

Testigos del hecho relataron en declaraciones televisivas que, tras el choque, el efectivo fue despedido de la moto y salió despedido unos 15 metros, hasta golpear contra la parte trasera de un automóvil estacionado.

Uno de los vecinos, en diálogo con la señal A24, contó que los propios compañeros del sargento intentaron maniobras de reanimación durante más de media hora, pero los esfuerzos fueron en vano.

La persecución continuó y finalizó en la zona de Pierres y Manuel Belgrano, donde otros efectivos mantuvieron un enfrentamiento armado con los sospechosos. Allí, uno de los delincuentes resultó herido en un brazo y otros dos jóvenes, de 19 y 21 años, fueron finalmente detenidos.

El herido fue trasladado al Hospital Presidente Perón, de Avellaneda. La causa quedó en manos de la UFI N°3, a cargo de la fiscal Solange Cáceres, que investiga las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los involucrados.