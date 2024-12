Los legisladores peronistas bnrindaron una conferencia de prensa en la Sala 30 de la cámara baja luego de que se cayera la sesión doble de este jueves. Alexis Guerrera, el flamante presidente de Diputados fue quién tomó la palabra y explicó como continuarán trabajando al tiempo que respondió sobre “la falta de voluntad política” señalada por las bancadas opositoras.

La rueda con los periodistas se dio luego de la reunión que tres ministros bonaerenses mantuvieron con los presidentes de bloques de las otras fuerzas políticas. Tal como lo adelantamos en LANOTICIA1.COM , Pablo López (titular de la cartera de Economía), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Agustina Vila (secretaria general de la Gobernación) llegaron al palacio legislativo pasadas las 18.00 de este jueves.

“Acercar posiciones e insistir con el diálogo”, aseguró Guerrera en sus redes sociales y detalló: “En conferencia de prensa, junto a las y los legisladores de Union por la Patria, brindamos detalles de los pasos a seguir para que el Ejecutivo provincial cuente con las herramientas que le permitan llevar adelante la gestión del 2025”.

“La oposición pretendía un monto que el Gobernador entendía que no era posible de abordar. Hubo dos esquemas, un esquema dentro del presupuesto, otro esquema en el endeudamiento, lo que significaba que el endeudamiento tenía que ser mayor, si no, no se lograban cubrir las partidas”, precisó durante la conferencia de prensa.

“El endeudamiento que solicita Kicillof no tiene que ver con nuevas obras o nuevos proyectos, es para cubrir deuda que ni siquiera contrajo este Gobierno", remarcó en consonancia con el comunicado del Ejecutivo provincial que subrayó que el monto es para cubrir los capitales de interés del compromiso asumido por la exgobernadora María Eugenia Vidal.

"El Ejecutivo planteó que ara poder satisfacer esa necesidad, el endeudamiento tenía que ser mayor, fueron pasando los días, no nos pusimos de acuerdo y tenemos la expectativa que en enero vamos a poder saldar, con mayor tranquilidad, estas diferencias”, analizó.

En ese marco, el titular de la cámara baja bonaerense, aseveró: “Como lo hicimos desde el primero de los días en que ingresaron cada una de estas leyes, vamos a seguir escuchando a todos los sectores y trabajando para arribar a los acuerdos necesarios”.