Achával participó de la Expo Internacional San Juan Minera y destacó la necesidad de una "Argentina productiva"
El intendente de Pilar participó de uno de los encuentros más importantes del sector minero junto a jefes comunales de Ezeiza y Rawson. Reclamó una agenda enfocada en la generación de empleo, inversión e innovación.
El intendente de Federico Achával participó de la Expo Internacional San Juan Minera, uno de los encuentros más importantes del sector, que reúne a empresarios, especialistas y referentes de la industria minera de todo el país.
El jefe comunal de Pilar estuvo acompañado por Gastón Granados, intendente de Ezeiza, y por Carlos Munisaga, jefe comunal de Rawson, en la provincia de San Juan.
Durante la actividad, Achával sostuvo: “Creemos que es fundamental tener una mirada estratégica sobre los recursos naturales, implementando una agenda productiva que tenga como objetivo el crecimiento de la Argentina a partir de la generación de empleo, la inversión y la innovación”.
Además, remarcó la importancia de generar espacios de debate y articulación entre distintos sectores. “Estos espacios son clave para dialogar, debatir y avanzar hacia la construcción de una Argentina productiva, federal y con oportunidades”, expresó.
La provincia de San Juan es una de las principales referencias mineras del país y fue sede de esta nueva edición de la exposición internacional, realizada en la capital provincial.
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