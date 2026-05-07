El intendente de Federico Achával participó de la Expo Internacional San Juan Minera, uno de los encuentros más importantes del sector, que reúne a empresarios, especialistas y referentes de la industria minera de todo el país.

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El jefe comunal de Pilar estuvo acompañado por Gastón Granados, intendente de Ezeiza, y por Carlos Munisaga, jefe comunal de Rawson, en la provincia de San Juan.

Hoy participamos de la Expo Internacional San Juan Minera, junto a los intendentes @carlosmunisaga y @GranadosGaston.



Creemos que es fundamental tener una mirada estratégica sobre nuestros recurso naturales, impulsando una agenda de crecimiento y desarrollo responsable, que… pic.twitter.com/hvp8PYSbnV — Federico Achával (@FedericoAchaval) May 6, 2026

Durante la actividad, Achával sostuvo: “Creemos que es fundamental tener una mirada estratégica sobre los recursos naturales, implementando una agenda productiva que tenga como objetivo el crecimiento de la Argentina a partir de la generación de empleo, la inversión y la innovación”.

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Además, remarcó la importancia de generar espacios de debate y articulación entre distintos sectores. “Estos espacios son clave para dialogar, debatir y avanzar hacia la construcción de una Argentina productiva, federal y con oportunidades”, expresó.

La provincia de San Juan es una de las principales referencias mineras del país y fue sede de esta nueva edición de la exposición internacional, realizada en la capital provincial.

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