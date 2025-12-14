El intendente de Pilar, Federico Achával, reclamó al Gobierno nacional una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los municipios y sostuvo que, sin ese cambio de fondo, resulta inviable avanzar en una baja de las tasas locales.

Ads

Puede interesarte

La definición se dio luego de las críticas de distintos sectores a la Tasa de Protección Ambiental que la Comuna aplica desde 2024 y que, a partir de diciembre de 2025, incorporará un adicional de entre el 0,98% y el 2% para supermercados, hipermercados y otros rubros.

Según explicó el jefe comunal, antes de discutir la reducción de tasas municipales es necesario revisar el esquema impositivo general, en particular el IVA. En ese sentido, detalló que durante el año en curso Pilar pagó más de 50 mil millones de pesos en concepto de IVA, lo que representa cerca del 12% del presupuesto original, mientras que existen empresas privadas que acceden a descuentos de hasta el 50%.

Ads

“Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA. Más allá de las tasas como concepto en los municipios, lo que nos parece importante es discutir la cuestión tributaria de fondo en la Argentina”, afirmó Achával en diálogo con Clarín. Y agregó que, si el Estado nacional eximiera a los municipios del IVA, sería posible repensar la estructura de las tasas locales.

El intendente precisó que los municipios pagan el 21% de IVA sin posibilidad de recuperarlo y que, en el caso de Pilar, ese monto ascenderá este año a unos 55.000 millones de pesos. De ese total, por coparticipación regresan apenas 22.000 millones, lo que genera un “régimen negativo de IVA” de alrededor de 32.000 millones. “Pago IVA por medicamentos, insumos médicos, servicios de salud, comidas, obras de infraestructura y hasta sepelios”, enumeró.

Ads

Achával vinculó esta situación con el retiro del Estado nacional de múltiples áreas, lo que obligó a los municipios a asumir más responsabilidades. “Cada vez recibimos más competencias en salud, educación, seguridad y obra pública, pero hoy contamos con cero acompañamiento por parte del Gobierno nacional, incluso en programas sociales”, sostuvo.

En ese marco, defendió la recaudación de tasas como herramienta para sostener servicios y obras clave en el distrito. “Tenemos que sostener los hospitales municipales, reforzar el sistema de seguridad con cámaras, móviles y personal, y fortalecer el régimen educativo, porque estamos convencidos de que la educación es la política pública más transformadora e igualadora”, remarcó.

El jefe comunal también destacó el desarrollo de obras realizadas en Pilar en los últimos años, pese al freno de la obra pública nacional. “Hicimos 2.000 cuadras de asfalto, construimos 16 escuelas, tres hospitales y estamos construyendo una universidad”, enumeró, al tiempo que subrayó la magnitud del distrito: 380 kilómetros cuadrados, una población estable de 423 mil habitantes y otros 150 mil que se suman los fines de semana o en vacaciones, con un presupuesto proyectado para 2026 de 488 mil millones de pesos.

Ads

Finalmente, Achával sostuvo que la problemática no es exclusiva de Pilar, sino que atraviesa a municipios de todo el país, y llamó a dar una discusión integral sobre el sistema impositivo y tarifario. Si bien reconoció como aspectos positivos de la gestión nacional la búsqueda del superávit fiscal y la baja de la inflación, advirtió que aún resta debatir los mecanismos utilizados y su impacto sobre los distintos sectores de la sociedad.