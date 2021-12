Por Ramiro Pablo Gómez

La democracia no es un bien que le pertenezca a un partido político sino que es, en términos resumidos, la conquista social de un derecho ciudadano a la libertad de expresión y elección. Mientras el Frente de Todos decide homenajear este día con un acto público y masivo, durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) estos festejos no fueron convocados.

10 de diciembre de 1983

Hace 38 años que Argentina recuperó la democracia cuando el histórico dirigente de la UCR, Raúl Alfonsín, asumió tras el oscuro período perpetrado por la dictadura militar que cortó de raíz todo derecho democrático.

Hay que considerar que esta continuidad democrática también toma relevancia si tenemos en cuenta que desde el primer golpe de Estado en Argentina (1930) hubo interrupciones al orden constitucional en reiteradas oportunidades hasta 1983.

Si bien se considera a Raúl Alfonsín como “el padre de la democracia” por ser elegido en ese momento histórico e intentar condenar el pasado oscuro con el juicio a las juntas de 1985 y el ya célebre “Nunca más”, ese bien recuperado no es propiedad ni de un dirigente ni de un partido político sino de la lucha organizada de la sociedad que no claudicó.

Del último gobierno de Cristina Kirchner al macrismo

Si repasamos el último gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), salvo en la asunción de su mandato, se realizaron eventos festivos en conmemoración a esta jornada en 2012, 2013 y 2014 siempre con convocatorias multitudinarias, discursos de tinte político históricos, bandas musicales y ambiente festivo.

El peronismo es un movimiento político que históricamente suele congregarse en torno a fechas patrias o históricas.

Durante la gestión de Cambiemos (2015-2019) no hubo festejos por el día de la democracia. Cuando Mauricio Macri asumió convocó pero de manera inorgánica o no estatal si se permite el término:

El ex presidente en auqel momento dijo: “El próximo jueves 10 de diciembre te invito a que celebremos juntos una nueva etapa de la democracia argentina. En Buenos Aires nos vamos a juntar en la Plaza de Mayo y en la del Congreso, pero queremos que la alegría de los festejos llegue a las plazas de todo el país. Entiendo que es un día que se trabaja y estudia, pero si tenés un momento te pido que salgas a las calles de tu ciudad con la bandera celeste y blanca para festejar este nuevo comienzo”

Claro que esa fecha coincidía con su asunción y quizás esa convocatoria sería de utilidad para un festejo que se iba a mixturar entre la celebración de una nueva gestión de gobierno y una fecha histórica. En el mensaje del ex presidente no hay referencias a Raúl Alfonsín o a la restitución de derechos. Además, se ocupó de aclarar que es un día que “se trabaja y estudia”.

¿Qué es la democracia?

No estamos diciendo que “Macri es la dictadura” pero lo que queda de relieve es que desde el gobierno que él comandó no consideraron que esa fecha deba tener una conmemoración de magnitud. Desde el macrismo critican este evento afirmando que es un "acto partidario" del oficialismo pero cuando ellos fueron gobierno no plantearon otra alternativa que el no festejo.

Tampoco creemos que una fiesta a la peronista alcance para reivindicar a la democracia ya que si bien en términos políticos se puede resumir en elegir y votar libremente una frase de Alfonsín pronunciada en 1983 permite ampliar el debate y el concepto:

“La democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”, dijo Alfonsín.

Entonces, la reivindicación histórica es imprescindible para la memoria de los pueblos que a veces olvidan lo que el pasado nos dejó pero la democracia no es un instante, una jornada, un día, sino que es un proceso en constante (re)construcción, tensión y disputa que no se puede resumir ni siquiera en la posibilidad de emitir libremente un voto.