Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones que busca profundizar el vínculo bilateral mediante la reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y la convergencia regulatoria en sectores clave como industria, agro, servicios y comercio digital. El entendimiento, reaviva el debate sobre sus beneficios concretos, los sectores favorecidos y los posibles costos para la economía argentina.

El acuerdo fue firmado en Washington por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el canciller argentino Pablo Quirno, no constituye un tratado de libre comercio clásico, pero sí establece compromisos asimétricos, especialmente en materia regulatoria, que pueden tener impactos estructurales de mediano y largo plazo.

Qué establece el acuerdo comercial

En términos generales, el acuerdo contempla:

Reducción y eliminación de aranceles para un conjunto de productos industriales, tecnológicos, médicos y agrícolas de origen estadounidense que ingresen a la Argentina.

para un conjunto de productos industriales, tecnológicos, médicos y agrícolas de origen estadounidense que ingresen a la Argentina. Acceso preferencial y cuotas para determinados productos argentinos en el mercado estadounidense, como vino, carnes procesadas y manufacturas de cuero.

para determinados productos argentinos en el mercado estadounidense, como vino, carnes procesadas y manufacturas de cuero. Eliminación de licencias de importación no automáticas y aceptación de normas técnicas y certificaciones de Estados Unidos sin controles adicionales en Argentina.

y aceptación de normas técnicas y certificaciones de Estados Unidos sin controles adicionales en Argentina. Compromisos en propiedad intelectual, comercio digital, servicios, trabajo y medio ambiente, alineados con estándares internacionales promovidos por EE.UU.

Los sectores que ganan en Argentina

Entre los principales beneficiados se encuentran:

Exportadores específicos : bodegas que acceden a una cuota anual de vino con arancel preferencial, industrias cárnicas con cupos definidos y fabricantes de cuero.

: bodegas que acceden a una cuota anual de vino con arancel preferencial, industrias cárnicas con cupos definidos y fabricantes de cuero. Pacientes y sistema de salud : la reducción de aranceles para medicamentos, vacunas y dispositivos médicos podría abaratar costos y mejorar el acceso.

: la reducción de aranceles para medicamentos, vacunas y dispositivos médicos podría abaratar costos y mejorar el acceso. Consumidores : el ingreso con arancel cero de bienes tecnológicos, maquinaria y algunos vehículos podría traducirse en precios más competitivos.

: el ingreso con arancel cero de bienes tecnológicos, maquinaria y algunos vehículos podría traducirse en precios más competitivos. Empresas de servicios y tecnología: mayor previsibilidad normativa y reglas claras en comercio digital.

Sin embargo, los beneficios están limitados por cuotas, volúmenes acotados y una estructura exportadora argentina con escasa diversificación hacia EE.UU.

Dónde Argentina cede más

El acuerdo impone a la Argentina una serie de obligaciones que generan debate:

Apertura regulatoria : el país acepta normas técnicas, certificaciones y procedimientos estadounidenses sin exigir evaluaciones locales adicionales, lo que reduce márgenes de política industrial.

: el país acepta normas técnicas, certificaciones y procedimientos estadounidenses sin exigir evaluaciones locales adicionales, lo que reduce márgenes de política industrial. Comercio digital : se prohíbe aplicar impuestos a servicios digitales que afecten a empresas estadounidenses y se impide exigir transferencia tecnológica.

: se prohíbe aplicar impuestos a servicios digitales que afecten a empresas estadounidenses y se impide exigir transferencia tecnológica. Propiedad intelectual : se refuerzan los mecanismos de control y sanción, incluso en el entorno digital, bajo estándares exigidos por EE.UU.

: se refuerzan los mecanismos de control y sanción, incluso en el entorno digital, bajo estándares exigidos por EE.UU. Indicaciones geográficas : Argentina permite el uso de denominaciones como “parmesano”, “provolone” o “mozzarella” para productos estadounidenses, incluso cuando terceros países reclaman esos términos.

: Argentina permite el uso de denominaciones como “parmesano”, “provolone” o “mozzarella” para productos estadounidenses, incluso cuando terceros países reclaman esos términos. Trabajo y ambiente: se incorporan compromisos de cumplimiento alineados con criterios de organismos internacionales y determinaciones del gobierno estadounidense.

Más allá del impacto macroeconómico, el acuerdo redefine ganadores y perdedores concretos dentro de la economía argentina y estadounidense. El siguiente cuadro resume quiénes se ven beneficiados y quiénes enfrentan mayores desafíos a partir de la entrada en vigor del tratado.

El acuerdo no impacta de la misma manera en todos los sectores. Mientras algunas actividades ganan acceso y previsibilidad, otras quedan más expuestas a la competencia externa y a una menor protección regulatoria.

Sector / Actor Gana o pierde Por qué Empresas exportadoras de EE.UU. 🟢 Ganan Acceden al mercado argentino con aranceles cero o reducidos, menos licencias y aceptación directa de normas técnicas estadounidenses. Industria tecnológica y farmacéutica de EE.UU. 🟢 Ganan Argentina reconoce certificaciones y estándares de EE.UU., eliminando evaluaciones duplicadas y acelerando importaciones. Productores argentinos con acceso a EE.UU. 🟡 Ganan parcialmente Mejoran cuotas y aranceles en vinos, carnes y cueros, pero con límites estrictos y cupos. Consumidores argentinos 🟢 Ganan Mayor oferta de bienes importados, potencial baja de precios y acceso a tecnología y medicamentos. Industria nacional protegida 🔴 Pierde Más competencia externa, especialmente en sectores sensibles como maquinaria, autopartes y alimentos elaborados. Pymes industriales 🔴 Pierden Menor capacidad para competir frente a empresas estadounidenses con escala y financiamiento. Estado argentino (regulación) 🔴 Pierde margen Se compromete a no discriminar, a aceptar estándares externos y a no crear nuevos impuestos digitales. Empresas digitales de EE.UU. 🟢 Ganan Quedan protegidas frente a impuestos digitales y exigencias de transferencia tecnológica. Política sanitaria y ambiental argentina 🟡 En tensión Debe alinearse a estándares internacionales y científicos, con menor margen de discrecionalidad.

En términos generales, el entendimiento favorece a las empresas exportadoras estadounidenses y a sectores argentinos con capacidad de competir en mercados externos, mientras que plantea desafíos para la industria local y reduce el margen de intervención del Estado argentino en áreas clave.

¿Beneficia más a Estados Unidos?

El balance general muestra que Estados Unidos obtiene beneficios más amplios y estructurales, especialmente en términos de acceso al mercado argentino, previsibilidad regulatoria y protección de sus empresas tecnológicas y de servicios. Para Argentina, los beneficios son más acotados y concentrados, aunque pueden resultar relevantes para sectores puntuales.

El acuerdo refuerza una lógica de integración asimétrica, donde Argentina gana acceso y previsibilidad, pero cede capacidad de regulación en áreas estratégicas.

Un acuerdo abierto y revisable

El texto prevé mecanismos de consulta, enmienda y la posibilidad de denuncia con seis meses de preaviso. Su impacto real dependerá de la implementación, del comportamiento del comercio bilateral y de la capacidad argentina para aprovechar los nichos de exportación sin profundizar desequilibrios.

Más allá de la coyuntura política, el acuerdo reabre un debate de fondo: cómo integrarse al comercio global sin resignar herramientas de desarrollo.