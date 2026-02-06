Acuerdo comercial con Estados Unidos: quién gana, quién pierde y las claves del entendimiento con Argentina
El nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos promete más comercio y previsibilidad, pero deja un balance desigual: mientras empresas estadounidenses ganan acceso y reglas claras, la Argentina obtiene beneficios acotados y cede margen regulatorio en áreas estratégicas.
Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones que busca profundizar el vínculo bilateral mediante la reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y la convergencia regulatoria en sectores clave como industria, agro, servicios y comercio digital. El entendimiento, reaviva el debate sobre sus beneficios concretos, los sectores favorecidos y los posibles costos para la economía argentina.
El acuerdo fue firmado en Washington por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el canciller argentino Pablo Quirno, no constituye un tratado de libre comercio clásico, pero sí establece compromisos asimétricos, especialmente en materia regulatoria, que pueden tener impactos estructurales de mediano y largo plazo.
Qué establece el acuerdo comercial
En términos generales, el acuerdo contempla:
- Reducción y eliminación de aranceles para un conjunto de productos industriales, tecnológicos, médicos y agrícolas de origen estadounidense que ingresen a la Argentina.
- Acceso preferencial y cuotas para determinados productos argentinos en el mercado estadounidense, como vino, carnes procesadas y manufacturas de cuero.
- Eliminación de licencias de importación no automáticas y aceptación de normas técnicas y certificaciones de Estados Unidos sin controles adicionales en Argentina.
- Compromisos en propiedad intelectual, comercio digital, servicios, trabajo y medio ambiente, alineados con estándares internacionales promovidos por EE.UU.
Los sectores que ganan en Argentina
Entre los principales beneficiados se encuentran:
- Exportadores específicos: bodegas que acceden a una cuota anual de vino con arancel preferencial, industrias cárnicas con cupos definidos y fabricantes de cuero.
- Pacientes y sistema de salud: la reducción de aranceles para medicamentos, vacunas y dispositivos médicos podría abaratar costos y mejorar el acceso.
- Consumidores: el ingreso con arancel cero de bienes tecnológicos, maquinaria y algunos vehículos podría traducirse en precios más competitivos.
- Empresas de servicios y tecnología: mayor previsibilidad normativa y reglas claras en comercio digital.
Sin embargo, los beneficios están limitados por cuotas, volúmenes acotados y una estructura exportadora argentina con escasa diversificación hacia EE.UU.
Dónde Argentina cede más
El acuerdo impone a la Argentina una serie de obligaciones que generan debate:
- Apertura regulatoria: el país acepta normas técnicas, certificaciones y procedimientos estadounidenses sin exigir evaluaciones locales adicionales, lo que reduce márgenes de política industrial.
- Comercio digital: se prohíbe aplicar impuestos a servicios digitales que afecten a empresas estadounidenses y se impide exigir transferencia tecnológica.
- Propiedad intelectual: se refuerzan los mecanismos de control y sanción, incluso en el entorno digital, bajo estándares exigidos por EE.UU.
- Indicaciones geográficas: Argentina permite el uso de denominaciones como “parmesano”, “provolone” o “mozzarella” para productos estadounidenses, incluso cuando terceros países reclaman esos términos.
- Trabajo y ambiente: se incorporan compromisos de cumplimiento alineados con criterios de organismos internacionales y determinaciones del gobierno estadounidense.
Ganadores y perdedores del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
Más allá del impacto macroeconómico, el acuerdo redefine ganadores y perdedores concretos dentro de la economía argentina y estadounidense. El siguiente cuadro resume quiénes se ven beneficiados y quiénes enfrentan mayores desafíos a partir de la entrada en vigor del tratado.
El acuerdo no impacta de la misma manera en todos los sectores. Mientras algunas actividades ganan acceso y previsibilidad, otras quedan más expuestas a la competencia externa y a una menor protección regulatoria.
|Sector / Actor
|Gana o pierde
|Por qué
|Empresas exportadoras de EE.UU.
|🟢 Ganan
|Acceden al mercado argentino con aranceles cero o reducidos, menos licencias y aceptación directa de normas técnicas estadounidenses.
|Industria tecnológica y farmacéutica de EE.UU.
|🟢 Ganan
|Argentina reconoce certificaciones y estándares de EE.UU., eliminando evaluaciones duplicadas y acelerando importaciones.
|Productores argentinos con acceso a EE.UU.
|🟡 Ganan parcialmente
|Mejoran cuotas y aranceles en vinos, carnes y cueros, pero con límites estrictos y cupos.
|Consumidores argentinos
|🟢 Ganan
|Mayor oferta de bienes importados, potencial baja de precios y acceso a tecnología y medicamentos.
|Industria nacional protegida
|🔴 Pierde
|Más competencia externa, especialmente en sectores sensibles como maquinaria, autopartes y alimentos elaborados.
|Pymes industriales
|🔴 Pierden
|Menor capacidad para competir frente a empresas estadounidenses con escala y financiamiento.
|Estado argentino (regulación)
|🔴 Pierde margen
|Se compromete a no discriminar, a aceptar estándares externos y a no crear nuevos impuestos digitales.
|Empresas digitales de EE.UU.
|🟢 Ganan
|Quedan protegidas frente a impuestos digitales y exigencias de transferencia tecnológica.
|Política sanitaria y ambiental argentina
|🟡 En tensión
|Debe alinearse a estándares internacionales y científicos, con menor margen de discrecionalidad.
En términos generales, el entendimiento favorece a las empresas exportadoras estadounidenses y a sectores argentinos con capacidad de competir en mercados externos, mientras que plantea desafíos para la industria local y reduce el margen de intervención del Estado argentino en áreas clave.
¿Beneficia más a Estados Unidos?
El balance general muestra que Estados Unidos obtiene beneficios más amplios y estructurales, especialmente en términos de acceso al mercado argentino, previsibilidad regulatoria y protección de sus empresas tecnológicas y de servicios. Para Argentina, los beneficios son más acotados y concentrados, aunque pueden resultar relevantes para sectores puntuales.
El acuerdo refuerza una lógica de integración asimétrica, donde Argentina gana acceso y previsibilidad, pero cede capacidad de regulación en áreas estratégicas.
Un acuerdo abierto y revisable
El texto prevé mecanismos de consulta, enmienda y la posibilidad de denuncia con seis meses de preaviso. Su impacto real dependerá de la implementación, del comportamiento del comercio bilateral y de la capacidad argentina para aprovechar los nichos de exportación sin profundizar desequilibrios.
Más allá de la coyuntura política, el acuerdo reabre un debate de fondo: cómo integrarse al comercio global sin resignar herramientas de desarrollo.
