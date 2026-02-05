La Argentina y los Estados Unidos firmaron este jueves en Washington un acuerdo comercial y de inversiones, en un paso clave de la política exterior del gobierno de Javier Milei, que busca consolidar su alianza con la administración de Donald Trump.

Ads

La firma estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y del titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y se concretó en la sede del organismo norteamericano. El entendimiento había sido anunciado meses atrás, pero ahora inicia su recorrido formal para entrar en vigencia.

Tras la rúbrica, Quirno confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales y destacó su alcance, al señalar que se trata de un pacto de comercio e inversión recíproco que apunta a fortalecer la relación bilateral.

Ads

Según informaron ambos gobiernos, el acuerdo abarca aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, comercio de bienes y servicios, inversiones y regulaciones técnicas, además de capítulos vinculados a propiedad intelectual, comercio digital, mercados agrícolas y minerales críticos.

Desde la Casa Blanca señalaron que el objetivo es avanzar hacia “una asociación económica más sólida y equilibrada”, orientada al crecimiento de largo plazo y a un marco de reglas claras para el intercambio comercial.

Ads

En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente destacó que el acuerdo busca “reducir barreras, facilitar el comercio y promover inversiones en sectores estratégicos”, y lo presentó como parte del proceso de apertura económica e integración internacional impulsado por el Gobierno nacional.

No obstante, el propio Ejecutivo confirmó que el acuerdo deberá ser remitido al Congreso de la Nación, donde deberá ser analizado y aprobado por diputados y senadores para su entrada en vigencia, tal como establece la Constitución.

Mientras tanto, el texto completo del convenio aún no fue publicado, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan los alcances definitivos sector por sector y los plazos de implementación.

Ads

El tratamiento parlamentario será clave para definir el futuro del acuerdo y permitirá conocer la posición de los distintos bloques políticos frente a la estrategia internacional del Gobierno.

¿Qué implica el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos?

¿El acuerdo ya está en vigencia?

No. Aunque fue firmado por funcionarios de ambos países, el acuerdo aún debe atravesar instancias administrativas y ser aprobado por el Congreso Nacional para entrar en vigencia.

¿Qué tipo de acuerdo firmaron Argentina y Estados Unidos?

Se trata de un acuerdo de comercio e inversiones recíproco, que establece reglas para el intercambio de bienes y servicios, la promoción de inversiones y la reducción de barreras comerciales.

¿Qué sectores están incluidos?

Según la información oficial, el convenio abarca mercados agrícolas, industria, energía, minerales críticos, tecnología, comercio digital y regulaciones técnicas, entre otros sectores estratégicos.

¿Por qué el Gobierno lo considera clave?

El Ejecutivo sostiene que el acuerdo forma parte de su estrategia de apertura económica e integración internacional, y busca consolidar la relación política y comercial con Estados Unidos.

¿Qué falta para que se implemente?

Además del tratamiento legislativo, resta la publicación del texto completo del acuerdo, que permitirá conocer los alcances definitivos y los plazos de aplicación.