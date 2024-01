En un emotivo adiós a una figura clave en la historia de las golosinas argentinas, Francisco Bellotti, el ingeniero químico detrás de más de 50 delicias que marcaron la cultura popular, falleció días atrás a los 94 años. Aunque su nombre podría no ser instantáneamente reconocible, su legado dulce incluye creaciones emblemáticas como las obleas Tubby 3 y 4, las tentadoras galletitas Sonrisas, y los afamados Alfajores Blanco y Negro, todos producidos por la firma Bagley.

Quién era Francisco Bellotti

Residente de Vicente López y graduado de la Universidad de Buenos Aires, Bellotti inició su carrera en un laboratorio farmacéutico, pero encontró su verdadera pasión en la industria alimenticia. Su trayectoria incluyó destacadas contribuciones en empresas como Fanacoa y Stani, donde creó el famoso chicle Bazooka, para finalmente dejar su huella en Bagley, donde dio vida a más de 50 golosinas que se convirtieron en íconos de la década del '80.

Francisco comenzó trabajando en la industria farmacéutica, pero luego, el destino lo llevó a Bagley, uno de los empleos que recuerda con más cariño. Allí creó unos 50 productos, entre ellos los Graffiti y las Tentaciones. Pero sin duda alguna, su producto estrella fue Tubby. En diálogo con LaNoticia1.com, había confesado que su elegido es el Tubby 4, por su gran éxito, pero ¿Cómo nació el producto que 38 años después de su lanzamiento sigue dando qué hablar?

“Me llamaron de Bagley y me dijeron ‘mire nosotros tenemos la mejor oblea que es la Ópera, pero es una oblea sonsa, no tiene nada, hay que vestirla’, entonces tomé como base la Ópera y empecé a vestirla con esos agregados y después usé la imaginación. Yo viajé bastante y tomé datos de productos de otros países, pero acá utilizamos ingredientes que le gustan a todo el público argentino como dulce de leche, maní”, había relatado Francisco en una entrevista a este medio.

El ingenio de Bellotti se desplegó en la creación de las legendarias obleas Tubby 3 y 4. Se elaboraban partiendo de las obleas, luego entraban en un horno rotativo y se armaba el sandwich automáticamente en una maquina alemana, para luego aplicar a la crema, hacer los block de sanguche y agregarle caramelo de leche, enfriar, cortarlo y bañarlo en chocolate. Estas golosinas se convirtieron en un fenómeno cultural que se ganaron el amor de los argentinos.

Del mundo farmacéutico al universo de las golosinas

Lo curioso es que Francisco comenzó en la industria farmacéutica y luego desembarcó en el mundo alimenticio. “Yo empecé con la farmacia en un laboratorio que ya no está más, empecé a trabajar acá, después llegó un punto que llegué a una buena posición de un laboratorio francés, pero no podía progresar más porque el director venía de Francia, empecé a buscar y entré en Fanacoa acá en Martínez como gerente de la planta y luego pasé a Bagley”, recordó.

Fue en la empresa de galletitas la que cambió su vida. “Eran 5 mil personas, pero yo tenía mucha autonomía de trabajo y nunca nadie me preguntó nada solamente con el Tubby cuando estaba terminado lo llevaba a la gerencia general para que los prueben y les gusto, pero antes que eso nunca se lo mostré a nadie”, confesó. En ese proceso jugaron un gran papel sus hijos, los primeros degustadores de sus creaciones. “Siempre les traía muestras para probar".

El legado de Bellotti trasciende el sabor de sus creaciones. Es que su influencia en la industria se extendió a través de más de 60 años de profesión, colaborando con empresas como Bonafide, Havanna, y Bimbo. La creatividad del ingeniero se reflejó en cada uno de los más de 50 productos que dio a luz, siendo algunas de sus creaciones más destacadas los Tubby, cuyo éxito se plasmó en el famoso spot publicitario "Ciudad soleada de Tubby".

El legado de una leyenda

A pesar de su retiro, Bellotti continuó aportando al mundo de las golosinas, compartiendo sus conocimientos y pasión por el jazz en un programa radial llamado "The Mood". “Me emociona y enorgullece que después de tantos años haya grupos de Facebook e instagram de seguidores del Tubby. Evidentemente cada cosa que hizo mi papá deja huella”, se enorgulleció María Fernanda, una de sus hijas, en un video de la cuenta Marcas Argentinas que se volvió viral en Instagram.

Siempre rodeado por el amor de sus hijos y sus seis nietos (Miranda, Francisco, Franco, Federico, Victoria y Carolina), a Belotti se le hicieron cuesta arriba los últimos dos años tras enviudar. Sus últimos días lo encontraron postrado en una silla de ruedas y al cuidado de una enfermera, en la casa donde vivió toda la vida. Según publicó Infobae, Francisco falleció a principio de enero, dejando un legado dulce que perdurará en la memoria de aquellos que disfrutaron de sus icónicas creaciones.

La última entrevista de Francisco a LaNoticia1.com:



¿Le sorprendió el éxito de Tubby?

No, porque después de tantos años tiene éxito ahora. De Neuquén me llamaron cinco radios, y dije ¿Qué pasa en Neuquén?” y me dicen “Es que acá se vendió mucho su producto, hay que venderlo de nuevo” y le dije eso no depende de mí.

¿Por qué dejó de estar en circulación?

No se, pero es un producto que da mucho trabajo, no es poner harina mezclada en el horno sino que tiene un proceso complicado.

¿Qué significa para usted este furor que ocurrió en los últimos días?

Me sorprendió porque hace tanto tiempo del Tubby que me sorprendió gratamente.

¿Qué dicen sus hijos?

Están contentos, mis hijos siguieron la carrera mía lógicamente, en el sentido de entusiasmo, porque después tengo una nieta que siguió mi carrera en sí, ahora se recibió.

¿Le gusta alguna golosina hoy en día?

No, porque están saliendo pocas, o casi ninguna.

¿Le quedaron recuerdos de sus creaciones?

No tengo tantos como debiera. El otro día estuvo acá un señor que es coleccionista de etiquetas y tiene todas las golosinas editadas en el país y me dejó una de Tubby. Después tengo dibujos de Tubby que hice yo.

¿Qué significan las golosinas en su vida?

Una forma de vida, me gustó mucho. Yo me retiré hace unos años porque si tuviera que hacer un Tubby hoy lo puedo hacer tranquilamente.