La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue generando tensión en el Senado. En las últimas horas, La Libertad Avanza avanzó en negociaciones con bloques dialoguistas para intentar suspender la sesión prevista para este jueves y evitar que avance el pedido de interpelación impulsado por el peronismo.

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La estrategia es encabezada por la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien busca reunir los consensos necesarios para postergar por una semana el debate parlamentario. La sesión tenía previsto tratar además varios pliegos judiciales y un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para definir tanto el temario como la fecha en que Adorni deberá presentar su informe de gestión ante la Cámara alta.

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Los dialoguistas presionan

Aunque algunos sectores estarían dispuestos a otorgar una semana más de margen al Gobierno, fuentes parlamentarias señalaron que la paciencia de los bloques dialoguistas comienza a agotarse.

Según trascendió, legisladores del PRO, la UCR y otros espacios aliados consideran que la salida más conveniente sería que Adorni abandone el cargo. De no ocurrir eso en los próximos días, varios de esos sectores estarían dispuestos a acompañar una interpelación e incluso una eventual moción de censura.

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La decisión del funcionario de rectificar su declaración jurada luego de admitir la omisión de bienes por unos 500 mil dólares profundizó los cuestionamientos políticos. Incluso dentro del oficialismo reconocen que la defensa pública de Adorni se volvió cada vez más difícil.

La agenda legislativa, paralizada

El conflicto también impacta en la actividad parlamentaria. Fuentes del Congreso admiten que la controversia alrededor del jefe de Gabinete desplazó otros debates impulsados por el Gobierno y complicó las negociaciones para avanzar con proyectos considerados prioritarios.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria mantiene su intención de tratar este jueves el pedido de interpelación. Sin embargo, todavía no cuenta con los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas.

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¿Puede avanzar una moción de censura?

Uno de los debates abiertos gira en torno a la posibilidad de aprobar una moción de censura sin una interpelación previa. La Constitución Nacional contempla esa herramienta, pero nunca se sancionó una ley que reglamente su aplicación.

El artículo 101 establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado por cualquiera de las dos cámaras en el marco del tratamiento de una moción de censura.

Para que prospere una destitución se requiere la mayoría absoluta de los miembros de alguna de las cámaras: 129 votos en Diputados o 37 en el Senado.

Desde la reforma constitucional de 1994, cuando se creó la figura del jefe de Gabinete, nunca se aplicó una moción de censura ni el Congreso destituyó a un funcionario que ocupara ese cargo.