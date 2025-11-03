Adorni no asumirá como legislador al igual que Santilli, pero dijo que las candidaturas testimoniales son "un fraude"
El vocero presidencial, ganador de las elecciones porteñas, no ocupará su banca en la Ciudad, ya que fue designado como Jefe de Gabinete de Javier Milei. Lo mismo ocurrirá con Diego Santilli, el más votado en Provincia, que no irá al Congreso para dirigir el Ministerio del Interior. Desde La Libertad Avanza vienen aseverando que presentarse a un comicio y luego no asumir es un fraude. Manuel Adorni dijo que en este caso "es diferente".
“Las candidaturas testimoniales son un fraude”, dijo este domingo en declaraciones televisivas el legislador electo de CABA, Manuel Adorni, haciendo suyas las palabras del Presidente Javier Milei. No obstante, el vocero no asumirá su banca y se quedará en el gabinete nacional.
En este marco, aseguró que en su caso como en el Diego Santilli no son postulaciones “testimoniales”, ya que una candidatura testimonial -según sus palabras- sería aquella que lleva adelante un dirigente que ya sabe de antemano que no va a asumir si es elegido.
“Yo ya estaba trabajando en proyectos de ley para la Legislatura”, aseveró el recientemente designado Jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.
Y citó a Santilli: “Ante el llamado del Presidente para colaborar, uno se debe al Presidente”. Y ratificó: “Testimonial no es no asumir; además yo siempre dije que iba a estar donde me lo pide el Jefe de Estado”.
