“Las candidaturas testimoniales son un fraude”, dijo este domingo en declaraciones televisivas el legislador electo de CABA, Manuel Adorni, haciendo suyas las palabras del Presidente Javier Milei. No obstante, el vocero no asumirá su banca y se quedará en el gabinete nacional.

En este marco, aseguró que en su caso como en el Diego Santilli no son postulaciones “testimoniales”, ya que una candidatura testimonial -según sus palabras- sería aquella que lleva adelante un dirigente que ya sabe de antemano que no va a asumir si es elegido.

“Yo ya estaba trabajando en proyectos de ley para la Legislatura”, aseveró el recientemente designado Jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

Y citó a Santilli: “Ante el llamado del Presidente para colaborar, uno se debe al Presidente”. Y ratificó: “Testimonial no es no asumir; además yo siempre dije que iba a estar donde me lo pide el Jefe de Estado”.

Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación.



Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad.



Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete… — Manuel Adorni (@madorni) November 2, 2025

