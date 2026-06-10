La esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bettina Angeletti, se incorporó al régimen simplificado de Ganancias establecido por la Ley 27.799, según consta en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde el entorno del funcionario confirmaron que Adorni también adherirá al mismo sistema en las próximas horas.

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La información fue difundida inicialmente por el periodista Hugo Alconada Mon y generó repercusiones debido a que el régimen forma parte de la política de "inocencia fiscal" impulsada por el Gobierno nacional.

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Días antes de que el jefe de Gabinete Manuel Adorni presente su declaración jurada patrimonial, su esposa Bettina Julieta Angeletti solicitó su adhesión al régimen de "inocencia fiscal". La solicitud se formalizó el 31 de mayo, según registros de ARCA obtenidos por LA… — Hugo Alconada Mon (@halconada) June 10, 2026

De acuerdo con la constancia oficial, Angeletti solicitó su adhesión al régimen para el período fiscal 2025. La documentación puede consultarse a través de los registros públicos de ARCA.

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Fuentes cercanas a Adorni confirmaron la inscripción, aunque rechazaron que se trate de un blanqueo de capitales o de una maniobra para exteriorizar bienes no declarados.

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La familia Adorni ha sido objeto de cobertura investigativa previa respecto a patrimonio, propiedades inmobiliarias y operaciones financieras. La adhesión de Angeletti al régimen de "inocencia fiscal" genera nuevos interrogantes que esperan respuesta en tribunales… — Hugo Alconada Mon (@halconada) June 10, 2026

"Se anotó al régimen simplificado de Ganancias. Sirve para agilizar la presentación porque la declaración es confeccionada a partir de la información que ya tiene el fisco. No tiene nada que ver con la inocencia fiscal ni con un blanqueo de dinero", señalaron desde el entorno del jefe de Gabinete.

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Las mismas fuentes adelantaron que Adorni realizará el mismo trámite y remarcaron que no utilizarán el régimen para declarar dólares ni otros activos que no hayan sido informados previamente.

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El régimen simplificado de Ganancias permite que ARCA determine de manera preliminar el impuesto a pagar utilizando la información disponible en sus bases de datos. Luego, el contribuyente puede revisar, corregir o confirmar la declaración jurada antes de su presentación definitiva.

La adhesión del jefe de Gabinete y de su esposa se conoce en medio del debate político generado por la denominada "inocencia fiscal", una iniciativa presentada por el Gobierno para reducir controles y facilitar la regularización patrimonial y tributaria de los contribuyentes.