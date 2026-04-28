Vecinos voluntarios de diferentes municipios bonaerenses, nucleados bajo el nombre de BACM (Buenos Aires Castraciones Masivas), junto a la ONG Protectora de Animales PASA LEÓN Asociación Civil del municipio de 25 de Mayo, desde 2020 reclaman y documentan en sus municipios, a través de expedientes administrativos dirigidos a sus intendentes, el efectivo cumplimiento de las castraciones masivas caninas y felinas, establecido por la Ley 13.879/08 y su Decreto Reglamentario 400/2011.

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El propósito de la ley es equilibrar sus poblaciones con un único método, las castraciones masivas, de manera que nazcan solo aquellos ejemplares que la sociedad puede cuidar responsablemente.

Es así que remarcan que la falta de castraciones suficientes engendra sufrimiento animal y riesgo sanitario permanente a toda la comunidad.

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Según señalaron, "el enfoque integral “Una Sola Salud”, reconoce que la salud humana, animal y medioambiental están directamente interconectadas y son interdependientes".

Es así que “cuando una de ellas se ve afectada el resto sufre las consecuencias, con impacto negativo no solo en la salud y la vida de perros y gatos como primeras víctimas, sino también en la de vecinos, con casos mortales en municipios bonaerenses por muerte por rabia humana, ataque de jaurías, accidentes viales en la que participan perros y gatos, anemias y tallas bajas en infantes causadas por parasitosis zoonóticas, nocivas para su salud física y cognitiva, etc”.

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Según datos de los Boletines Epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se comprueba el alarmante crecimiento exponencial de accidentes potencialmente rábicos por mordeduras de perros y gatos, sumado a los casos ya confirmados de rabia en murciélagos, canes, felinos y humanos. En 2026 la cifra va al alza ya que se reportaron hasta el 20 de abril un total de 3.541 casos.

Fuente: Boletín Epidemiológico

A modo de ejemplo, se menciona el hecho ocurrido el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Salliqueló, con un caso confirmado de rabia transmitida por un murciélago a un felino, y de éste a seis personas afectadas. En un hecho similar, en 2021 una vecina del municipio de Coronel Suárez falleció como consecuencia de la mordida de un felino con rabia.

“El gobierno provincial y las administraciones municipales, tienen la obligación de implementar políticas públicas de salubridad, promoviendo la prevención con el cumplimiento de las castraciones masivas caninas y felinas, vacunación antirrábica y desparasitación, asegurando así la protección de la integridad física de la población. Las acumulaciones de perros y gatos sin hogares en las calles y refugios desbordados, son la prueba de su incumplimiento”, afirman.

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Desde BACM y PASA LEÓN Asociación Civil se promovió en 2023 el reclamo, a través del expediente Nº 138.576/23, ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, acompañando prueba instrumental, técnica y digital, que acredita la sobrepoblación canina y felina en los municipios bonaerenses, y sus terribles consecuencias; para que en cumplimiento de sus funciones, asegure el respeto a la Constitución defendiendo los derechos a la salud y a la vida de los bonaerenses, a través del cumplimiento efectivo de la ley 13.879.

Fuente: BACM - Pasa León

También se ha hecho parte del reclamo al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación de la ley citada, y al Ministerio de Desarrollo Agrario que debe acompañar con su normativa a posibilitar el cumplimiento de la ley en todo el territorio provincial.