El próximo fin de semana no habrá fútbol luego que se ratificara el “lock out” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en apoyo a la dirigencia investigada por la justicia, entre ellos, el presidente Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia.

De esta forma la novena fecha del Torneo Apertura, junto con las demás categorías, quedará oficialmente suspendidas, y serán reprogramadas.

Este martes, los treinta principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir. La AFA ya habría notificado a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones son el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.

La decisión tomada el pasado 23 de febrero fue debido a que la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos. Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones.

También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.