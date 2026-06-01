Los afiliados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad cuentan desde ahora con una nueva alternativa para acceder a servicios de salud en el norte de la provincia de Buenos Aires.

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A partir de un convenio firmado entre el Hospital Privado SADIV y Medicus, entidad que actualmente brinda cobertura a los beneficiarios que anteriormente estaban bajo la órbita de IOSFA, los afiliados podrán acceder a una amplia red de prestaciones médicas, estudios y atención especializada.

La incorporación del centro de salud como prestador alcanza a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional (GNA), ampliando las opciones de atención para afiliados que residen en San Pedro y en distintas localidades del norte bonaerense, como Baradero, Ramallo, San Nicolás, Zárate, Campana, Capitán Sarmiento, Arrecifes y Pergamino, entre otras ciudades de la región.

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Desde la institución destacaron que el acuerdo busca facilitar el acceso a servicios médicos de calidad, con infraestructura, tecnología y atención profesional para responder a distintas necesidades sanitarias, incluyendo prestaciones de mayor complejidad.

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La medida representa una alternativa para afiliados que muchas veces deben trasladarse a grandes centros urbanos para realizar consultas o tratamientos, permitiendo contar con más opciones de atención cerca de sus lugares de residencia.

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Con este convenio, el Hospital Privado SADIV continúa ampliando su red de cobertura y servicios, fortaleciendo la oferta sanitaria disponible para vecinos de San Pedro y de otras ciudades del norte bonaerense.