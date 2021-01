Algunas playas de Pinamar se vieron colmadas de jóvenes y el distanciamiento social no se respetó. El intendente local, Martin Yeza, cree que el problema principal sucede en los encuentros privados y no en las playas. Además se mostró en desacuerdo con la idea de un “toque de queda” sanitario.

"Hay etapas previas que se pueden quemar antes de ir a un confinamiento, menos actividades a puertas cerradas y empezar a trabajar al aire libre, por ejemplo. El principal problema es el encuentro en una casa a puertas cerradas, no la playa", expresó Yeza a Clarín.

La idea de un “toque de queda” sanitario tiene el objetivo de reducir encuentros nocturnos ya que sería entre las 22.00 y las 06.00. La propuesta es del infectologo Eduardo López, asesor de Alberto Fernández, aunque no hay confirmación del Presidente Nacional.

“Hay políticas que en el laboratorio suenan bien, pero es muy difícil sostener la autoridad del Estado a la hora de emitir normas y que luego no se tenga la capacidad de que la sociedad las cumpla”, afirmó el intendente de Pinamar. “Es más, no respiremos, no socialicemos, no circulemos”, ironizó.

Las imágenes sobre las playas de Pinamar mostraron a decenas de jóvenes sin respetar el distanciamiento social y provocando una aglomeración de personas poco recomendable en un contexto de pandemia.