por Aldana Farinelli

Ignacio Bocles es Médico, Docente de embriología UBA e integrante de GESTA Colectiva. Además, es parte de la campaña "Basta de venenos", impulsada por profesionales, organizaciones y figuras públicas que este 3 de diciembre se autoconvocaron en distintos puntos del país para pedir por un modelo agroecológico.

"Un poco la campaña viene de tratar de reivindicar a las organizaciones. De la Provincia de Buenos Aires hay algunas que son de Tandil, de Exaltación más cerca de Capital, otras están dentro del partido de La Costa. Son organizaciones que por lo general son de vecinos que se organizan, de aquellos que se autodenominan a sí mismos "pueblos fumigados"", explicó el docente a LaNoticia1.com

Desde LaNoticia1.com estuvimos hablando con vecinos de Trenque Lauquén por ejemplo

Exacto. Vos te fijas la problemática que muchas veces se pone con un título muy genérico, pero cada uno de esos lugares tiene, si bien somos todos de Buenos Aires, Argentina, hay como una serie de cosas en común, las idiosincrasias de cada lugar, las características de cada lugar son distintas, la matriz productiva también cambia, más allá de que este la zona productiva de la agroindustria, hay algunos lugares en donde la población trabaja más en ciudades cercanas o en las propias ciudades con otras economías, hay otras que dependen más de la economía de la agroindustria y eso hace que en cada lugar el mismo problema tome distintas características, es un problema muy heterogéneo. En cada lugar se va manifestando de distinta maneras y la forma en la que se organizan las poblaciones. Para que un grupo de vecinos se de cuenta, note que está habiendo más enfermedades de lo usual, que hay más cáncer, que hay más malformaciones congénitas, que hay más abortos, eso habla de un nivel de aumento de los problemas sanitarios enormes, para que llegue al punto de que se organicen para ver que está pasando. Así como hay una única matriz productiva que está generando un problema en realidad son muchísimos problemas porque en cada territorio un poco lo que tratamos de hacer es poner sobre la mesa eso, hay una parte en donde es tan grosero el problema del sistema productivo que la exposición a estos agrotóxicos llega a las grandes ciudades y aquellos que vivimos en las grandes ciudades también tenemos estos venenos en nuestros cuerpos. Lo que nos interesa muy fuertemente es visibilizar a esas poblaciones que vienen denunciando esto y vienen en proceso de tratar de sanar sus territorios y ellos mismos con una experiencia muy angustiosa, porque estamos hablando de personas que tienen o algún familiar o a ellos mismos con enfermedades muy graves.

¿Cómo afectan los agrotóxicos a los pueblos fumigados y a las ciudades más alejadas?

Yo trabajo en un grupo donde hacemos censos sanitarios y vemos básicamente que problemas de salud tienen en esos lugares. Hay dos cosas: por un lado es más frecuente encontrarse en los lugares que están ahí cercanos los casos de intoxicación aguda, donde fumigan directamente encima a unas personas, te encontrás maestros rurales que tienen que ir de una escuela a otra y quedaron con cuadros de parálisis de la mitad del cuerpo. Todos saben cual es la época de fumigación porque en los centros de salud se arman las filas interminables por los cuadros alérgicos severos, entonces hay ciertas cosas que tienen que ver con el día a día, hay como algo muy grotesco ahí. En algunos lugares pasa un poco más desapercibido, pero está presente y después está lo que vemos con las exposiciones crónicas que es más visible en un pueblo chico, porque como todo el mundo se conoce con todo el mundo, cuando aparecen los casos de las enfermedades tienen nombres y apellidos, así como los responsables tienen nombres y apellidos. En las grandes ciudades eso se diluye. En cada comunidad en dónde vamos a trabajar son distintas las cosas que están buscando: en algunos lugares buscan regulaciones para que haya más distancia en la seguridad de las aplicaciones, en otras buscan prohibiciones, eso en la ciudad no sucede, en la ciudad pasa de otra manera completamente distinta. En cada pueblo te encontrás otras cuestiones si te acercás más hacia el lado de Córdoba donde podés llegar a tener un poco más de arsénico con estos venenos interactúa y genera otros problemas de salud-

Así como en los pueblos fumigados los agrotóxicos llegan por un contacto directo,¿Cómo le llega a la gente de las ciudades esta contaminación?

Argentina es uno de los países en donde más se investigó esto justamente por el volumen en que se usa. Hay distintas formas en que los agrotóxicos llegan a los cuerpos en las ciudades por ejemplo. Una es que hay un concepto grande que es: del veneno que se tira para matar una planta, que le llaman malezas, a la maleza llega sólamente el 3% de lo que se tira en la estimación más optimista. El 97% queda afuera de eso. ¿Qué pasa con el 97%? Bueno si le preguntas a una cámara empresarial que vende eso, te dicen que se inactiva rápidamente que era lo que decían del glifosato en su momento. Se inactiva cuando toca el piso y ya no llega a ningún lado. Lo que se vió es que no es cierto esto. Lo que se vió es que se generan fenómenos. Se tira tanto que la velocidad de degradación de eso es menor a la cantidad de veneno que se tira, entonces se genera una especie de presencia ahí del veneno que exceden y que se va dispersando ambientalmente. Se puede agarrar a partículas de tierra, y el viento las arrastra como si fuese polvo. Ese viento las arrastra unos cuántos kilómetros. Pero además, ese polvo cuando se traslada de esa manera que se puede respirar eventualmente, también puede precipitar con una lluvia que cae. Cuando llueve también se puede encontrar con cursos de agua y puede llegar a napas subterráneas y cuando llega a napas subterráneas puede llegar a agua de consumo humano.

¿Y a través de los productos que consumimos?

El sistema transgénico hace a las plantas tolerantes a los venenos. No hace que metabolicen el veneno. Entonces cuando aparece una maleza que se hace resistente al veneno que es lo que sucede tiran más venenos seguros de que la planta se la va a aguantar porque lo tolera. Pero no lo deshace, entonces la planta se lo lleva consigo. Entonces sea cuál sea la producción transgénica que estemos hablando empiezan a aparecer en los derivados de eso. En el caso del algodón transgénico aparece en los derivados del algodón desde ropa, hasta gasas quirúrgicas, tampones, toallitas higiénicas. Estamos hablando de que un producto que debería ser recontra estéril tiene contaminantes de estos agrotóxicos. Entonces está en cosas de uso diario que tenemos cercanos, está en alimentos en cosas que comemos, sea o porque la materia prima se lo quedó y nos comemos directamente la materia prima, o porque de repente la soja transgénica se usa muchas veces en ultraprocesados.

¿En el ámbito de la embriología cómo afectan los transgénicos?

En la embriología hay muchos estudios. En la embriología se estudia por niveles de organización. Uno puede estudiar al embrión entero, puede estudiar a los tejidos, a la piel, o lo que va a ser la piel del embrión y hay estudios en todos esos niveles, se ve que daña el ADN y al dañar el ADN está dañando el almacenamiento de información del embrión entonces aumenta las chances de desarrollo de cáncer, de malformaciones congénitas dañando los tejidos y también dañando la forma en la que se comunican los tejidos. Por ahí suena raro esto pero para que nuestro cerebro se forme bien las células que van a formar nuestro cerebro tienen que estar en comunicación con las células que van a formar los tejidos que están alrededor y las distintas partes de nuestro cerebro tienen que estar comunicándose entre sí. Estos compuestos pueden alterar el medio extracelular y alterar la forma de comunicación. En los estudios de herencia transgeneracional, que es un daño que genera que si uno está expuesto pueda tener un efecto hasta cuatro generaciones después que no estén expuestas. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos pueden estar afectados por algo que me está pasando a mí ahora. Elementos ambientales pueden condicionar las posibilidades y las formas de desarrollo varias generaciones después.

Desde el año 96 que se está usando este modelo agrotóxico, ¿Cuánto tiempo después a la exposición de los agrotóxicos empiezan a aparecer estos problemas?

Depende mucho porque hay dos cosas a tener en cuenta. Si es una exposición aguda, si te tiraron un bidonazo de agrotóxico va a ser enseguida y llo otro es muy difícil de responder porque ¿De qué depende que se desarrolle la enfermedad en cualquier ser humano o cualquier ser vivo? Depende por un lado de que esté el elemento que genera el daño, pero nunca está solo, está en conjunto con otras cosas y lo otro que cambia mucho es la persona ¿Quiénes son los más vulnerables? Siempre los más desprotegidos. Si vos no tenés una nutrición adecuada en tu vida, si tenés que eso genera una disminución de tu sistema inmune, si además no tenés la capacidad de acceso a tu sistema de salud se van generando problemas que se van acumulando y eso genera más chances de que sea más rápida o más grave la alteración de la salud que tengas por la exposición a esto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y por eso es tan complejo el tema. Esto tiene por un lado una cosa muy dramática, muy tensa, muy fea, muy angustiosa que es los problemas de salud que hay, pero por otro lado estas comunidades se organizan para cuidar su salud colectiva. No es el médico simplemente el que les dice si están enfermos o sanos sino que ellos mismos evalúan su salud a partir de es y ese hacerse cargo de la propia salud y de la propia evaluación y cómo vivir más sanamente probablemente sea uno de los fenómenos que más hay que cuidar en este momento porque realmente es de lo mejor que puede pasar.

¿Cuál es el modelo por el que están pidiendo?

La propuesta que se genera en términos productivos siempre es por la agroecología, de hecho Argentina es un país bastante pionero en esto, hay muchos países donde se está dand,o pero donde se está viendo la posibilidad de hecho de hacer producción agroecológica a gran escala y esto permite pensar en distintas formas de planificar y organizar la producción de maneras más justas, más sanas y más amigables para el ambiente y las poblaciones en general.