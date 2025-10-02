La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia dispuso que Emanuel Lelio Ocaranza se transforme de avocador a interventor del Consejo Escolar de General Alvarado por 90 días prorrogables.

Fue luego que la Justicia Federal imputase a tres consejeros –su presidenta, vicepresidenta y tesorero-por avalar la provisión de agua contaminada a escuelas de Mar del Sud y la falsificación sus análisis. A su vez, se investiga si se realizó la misma práctica con al menos un centenar de certificados similares emitidos desde 2021.

La denuncia surgió en marzo cuando un análisis de agua realizado de manera privada por un grupo de padres del Polo Educativo de Mar del Sud evidenció la presencia de Escherichia coli y pseudomonas que afectaban la salud de sus hijos. Por parte del Consejo se presentó un escueto análisis donde figuraba que el agua era potable, el cual se descubrió que fue falsificado al usar una firma de una profesional de la UNMDP que no estaba enterada, mientras que la maniobra fue avalada por tres consejeros escolares.

Según informó El diario de Miramar, la decisión se confirmó bajo la publicación de la resolución de firma conjunta N° 4569 y fechada al 23 de septiembre, donde el gobierno de la Provincia entiende que “considerando la calificación legal de los hechos, y la gravedad de las mismos, resulta indispensable tomar una medida más eficaz, que asegure el buen funcionamiento del Consejo Escolar de Alvarado, ello a fin de resguardar a toda la comunidad educativa”.

Por ello, “conforme los considerandos precedentes, resulta necesario proceder a la intervención del Consejo Escolar, y ello hasta tanto se diluciden las cuestiones penales que pesan sobre los Consejeros Escolares”.

La decisión de la cartera conducida por Alberto Sileoni dictó el acto “sin la previa intervención de Asesoría General de Gobierno, atento a la urgencia que amerita la acción que por este acto se instruye", más allá de que se le solicitará emisión de dictamen a dicha dependencia.

El intendente del municipio Sebastián Ianantuony avaló la decisión. “Quiero transmitirles a las familias la tranquilidad de que seguimos trabajando con transparencia en los procesos, y además hago un llamamiento a las fuerzas políticas a ser prudentes en sus consideraciones sobre todas las personas que forman parte del cuerpo del Consejo Escolar”, consideró.

Asimismo desde La Plata entendieron “que la avocación oportunamente dispuesta, resulta una medida insuficiente atento a las nuevas imputaciones y sus consecuencias en el funcionamiento”. "En este orden, a fin de preservar la funcionalidad institucional del Consejo Escolar de General Alvarado se requiere una medida más amplia, en procura de salvaguardar el interés público y regularizar la anomalía institucional y administrativa», se amplió.