El intendente interino de General Pueyrredón, Agustín Neme, expresó un mensaje de respaldo a la comunidad venezolana que vive en Mar del Plata, luego de la intervención militar de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa. Lo hizo a través de sus redes sociales, con un tono personal y emotivo.

“A todos los venezolanos, especialmente a los que eligieron Mar del Plata para empezar de nuevo, quiero decirles, con el corazón en la mano, que esta ciudad los abraza y los reconoce”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X. Y agregó: “Mar del Plata es tierra de trabajo, de esfuerzo y de sueños”.

A todos los venezolanos, especialmente a los que eligieron Mar del Plata para empezar de nuevo:

Quiero decirles, con el corazón en la mano, que esta ciudad los abraza y los reconoce. Mar del Plata es tierra de trabajo, de esfuerzo y de sueños.

— Agustin Neme (@agustin_neme) January 3, 2026

En su mensaje, Neme —actualmente al frente del municipio bonaerense de General Pueyrredón— hizo referencia a su propia historia personal. Recordó que a los 16 años emigró junto a su familia a España por la crisis económica que atravesaba la Argentina. “Sé porque lo viví en primera persona que nadie deja su país por capricho”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que detrás de cada migración “hay una historia, una familia, una decisión difícil y una enorme valentía”, y destacó la voluntad de quienes llegan de “salir adelante, aportar, construir y vivir en libertad”.

El intendente interino también puso el foco en el rol histórico de la inmigración en el crecimiento de la ciudad. “Mar del Plata creció siempre gracias a quienes vinieron de otros lugares con ganas de trabajar y de integrarse. Ustedes enriquecen nuestra ciudad con su cultura, su empuje y su compromiso”, afirmó.

Sobre la situación política en Venezuela, Neme expresó su deseo de un cambio de escenario tras años de conflicto. “Hoy especialmente me sumo a quienes celebramos que, después de tanto sufrimiento, una luz de esperanza y oportunidad vuelve a brillar sobre su querida Venezuela”, señaló.

El mensaje cerró con una consigna que sintetizó su postura y fue replicada por muchos usuarios: “Viva Venezuela Libre”.