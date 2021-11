Aldana Ahumada es candidata a senadora por Juntos en la Provincia de Buenos Aires, y en diálogo con LaNoticia1.com se refirió a los principales problemas que buscan solucionar desde el espacio. "La situación está muy compleja. Nosotros queremos que la seguridad sea parte de tu vida donde te sientas libre de estudiar, trabajar y no tener miedo", expresó.

Además se refirió a la problemática actual de los jóvenes y su dificultad por conseguir trabajo, dio detalles sobre su proyecto de educación financiera, analizó la actualidad del partido del que es oriunda, Merlo, criticó las últimas medidas del Gobierno y ponderó el rol de las mujeres en las gestiones.

¿Cómo ves el rol de las mujeres en la política?

Yo creo que el rol de la mujer hoy y lo que porta en el ámbito de la política es una sensibilidad totalmente diferente. Creo que las mujeres en esta era tenemos un empuje y una energía distinta en la que nos comprometemos y sabemos que tenemos que sacar esta provincia y el país adelante. Estuve reunida con padres y madres organizados y desde este lugar reivindico esa lucha de padres de querer que los chicos estén en las escuelas. Fueron un grupo de madres las que se empezaron a movilizar por las ganas de que sus hijos vuelvan a tener la presencialidad escolar. Las mujeres tenemos ese empuje de querer resolver y tratar de ir para adelante e ir viendo cómo podemos sacar adelante los lugares de decisión donde nos comprometemos. A medida que pasa el tiempo creo que más mujeres debemos estar en los lugares de toma de decisiones y más mujeres deben estar en los gabinetes. La mirada es distinta y la concepción de resolver las situaciones también. Lo hacemos de manera diferente, más sensibilidad, empatía y juntos todos hacemos un equipo y desde el lugar hay que trabajar.

¿Qué lugares de encuentro buscaste con las mujeres en este último tiempo de recorrida?

Vengo recorriendo hace muchísimos años y, sobre todo en este último tiempo, muchas escuelas, recorriendo muchas casas y comedores que me fueron invitando, sobre todo porque lo que más nos preocupa es la realidad social que vino después de la pandemia. Hoy estamos en un momento donde casi ya gran porcentaje de la población está vacunada y sin embargo, después de una cuarentena tan extensa, hoy vemos algunos reflejos de esa cuarentena tan extendida. Lo primero que vemos es una realidad social y económica muy grande donde nos preocupa de manera prioritaria porque vemos una situación donde más del 70% de los niños están por debajo de la línea de pobreza y aun al día de hoy, noviembre, hay algunas escuelas que todavía no han vuelto a la presencialidad total. Después tenemos que tratar de trabajar para reconvertir aquellos comercios y pymes que han pasado por una crisis y han tenido que cerrar en la época de la cuarentena. Hay que apoyarlos, darles un ímpetu y darles herramientas porque ellos son los que también generan puestos de trabajo. En la Argentina y en Buenos Aires hace más de diez años que no se genera un puesto de trabajo nuevo, y eso no solamente es un problema para la población en general, para los jóvenes insertarse en el mundo laboral cuando tenes esta realidad es muy complicado. Nosotros presentamos el año pasado un proyecto en el Senado de empleo joven viendo esta temática donde lo que nos reclamaban era “Nos recibimos en la escuela y lo primero que nos piden es experiencia laboral. No tenemos la experiencia y no tenemos posibilidad de insertarnos en el mundo adulto y del trabajo”.

¿Cuáles son los principales ejes de los proyectos de Juntos?

En principio lo del empleo joven, apuntar a una política para los jóvenes que los vuelva a insertar en el estudio y en el trabajo, marcarles un futuro en el que la provincia sea un lugar donde ellos se puedan desarrollar y puedan trabajar y estudiar y construirse un futuro. Otro es ir a buscar a todos aquellos chicos que desertaron en la pandemia, cada uno de ellos que hoy no están trabajando ni estudiando que puedan volver al sistema educativo y volver a la terminalidad. Otro de los temas es la economía, empezar a ver cómo ayudamos desde lo económico a revertir esa situación y empezar a poner en marcha las industrias, pymes y comercios para que pueda activarse la economía, la seguridad, que todos los policías tienen que estar en la calle, volver aquellos que hacían tareas administrativas, empezar a vincularlos y estar donde hoy se está viendo cada vez mayor el delito e inseguridad. Por donde caminas hoy en la provincia de Buenos Aires hay hechos delictivos. Yo soy de Merlo y cuando hablas en todos los barrios, no importa la distinción, lo primero que te dice la gente es que lo que les preocupa es la inseguridad. Cuando ves que en cada casa sucede eso, lo primero que empezas a notar es que hay un municipio y una provincia ausente ¿Dónde está la agenda? La prioridad no está en la agenda de la gente. Los chicos cuando van a la escuela ya no van solo, los padres los llevan y los traen o la abuela y la tía, organizan para que no estén solos caminando por la calle, entonces todo eso son pérdidas de libertades donde ves después un ministro de Seguridad que se pelea con Nación y en el medio están los bonaerenses desamparados. Ahí nosotros queremos poner el foco y Diego Santilli es una persona que desde la gestión y la experiencia en Ciudad logró bajar los índices de delincuencia, logró bajar más del 60% el delito de motochorros, que hoy es el mayor flagelo que tenemos en Buenos Aires.

¿En Merlo ves la situación más complicada que en otros municipios?

Muy. A donde vos vas y hablas con cada comerciante, vecinos, todos tienen miedo, están tomando medidas de seguridad porque se ponen en red, empiezan a fijarse la situación, si tengo que llegar a casa tarde o salir temprano a trabajar, o a la parada de colectivo, ir a la escuela. Se ve un municipio que no está presente frente a estas situaciones ya que el primer escalón para todos los vecinos es del municipio. La luminaria, las cámaras de seguridad, cuando vos ves un estado presente todo eso sucede en la puerta de tu casa y hoy en Merlo ves un Merlo abandonado, donde no ves que puedas sentirte cómodo y seguro y esto es en todos los barrios sin distinción y a toda hora. Cuando fue Santilli antes de las PASO se le acercaron los delivery y lo que ellos le decían es que en la pandemia, donde no había mucha circulación, “ a la noche eran ellos o nosotros” lo planteaban así. Lleno de situaciones, todos habían tenido un hecho de inseguridad entonces lo que empezaron a hacer fue empezar a viajar de a dos, entonces uno merodeaba y otro entregaba el pedido y donde vos ves estas situaciones, donde quien trabaja de delivery está trabajando, esta por ahi hace 12 horas arriba de la moto, esquivando que no le roben, esa es la realidad del Conurbano y sobre todo de la de Merlo.

¿Viste cambios en el accionar del Gobierno Nacional y Provincial post PASO?

Lo que vi es que el accionar es peor. Es preocupante la manera que resolvieron. La gente dijo basta al engaño, basta a que nos metan miedo y que las vacunas lleguen tarde y cuando llegan se vacunen sus amigos. Basta a que nos digan una cosa y hacen otra, la gente está cansada y eso lo manifestó en septiembre. El mensaje que ellos tomaron de esas urnas es totalmente al revés, se creyeron que poniendo plata en el bolsillo, regalando un calefón o una cocina resuelven el problema y la verdad es tomar a los bonaerenses como tontos. Cuando recorres y hablas con ellos, lo primero que se dicen es que quieren trabajar, quieren estudiar y tener una visión de futuro y con todas las políticas electoralistas que tomó el gobierno para resolver el problema por dos semanas y después el problema sigue estando y acrecentado. Hoy el factor emocional que hizo que tanto tiempo estén los chicos sin escuelas, sin poder relacionarse con sus amigos y parientes, que muchas más de 100 mil familias perdieran un ser querido, otros tuvieron muchos seres querido internados o en situaciones complejas, eso caló fuerte y caló hondo en lo emocional, entonces cuando ves fotos de fiestas y situaciones que cuando te pones a pensar qué hacía en julio del año pasado y lo primero que ves es fase 1 y no podía verme ni con mi mama, ni con el de enfrente, ni con el de la esquina, ni trabajar, ni estudiar y tus hijos estaban en casa, ahí es cuando digo hay un factor emocional muy grande que trascendió la elección y ellos evidentemente no lo pudieron ver y la manera de verlo fue tomándole el pelo a la gente y creyendo que la dignidad se compra con un calefón.

¿Cómo ves el panorama para el 14 de noviembre?

Nosotros seguimos trabajando como venimos haciéndolo, llevando propuestas a cada uno de los hogares, recorriendo la provincia de Buenos Aires, caminando, en mi caso, la Primera Sección Electoral y escuchando a los vecinos de Merlo, no solamente escuchando cuáles son sus reclamos sino escuchando cómo se sienten, como están, cómo fue este año y medio, como ven lo que quieren para adelante, y contándole nosotros que tenemos la posibilidad de salir adelante, cuáles son nuestros valores, la honestidad, la libertad, el respeto al otro, queremos una provincia con desarrollo, industria y que los jóvenes se queden acá, que vean que tienen un futuro para poder desarrollarse y se queden y puedan apostar al país.

¿Cómo es la respuesta de la gente en la calle?

Lo primero que ves es mucha angustia y preocupación. Cuando vas al supermercado la realidad es que tenes una inflación más del 50%, muchos se están reinventando en sus trabajos porque vivieron situaciones complejas o tuvieron que cerrar su comercio, o la changa se les cortó, o los chicos no han vuelto a la escuela y eso les preocupa porque no todos tuvieron la posibilidad de tener un dispositivo de internet para poder conectarlos, entonces se encuentran hoy con dos años donde los contenidos que tenían que tener aprendidos y relacionados porque también la escuela es un factor social. La situación está muy compleja, hay que ser claros en el mensaje con lo que queremos como provincia y país. Nosotros queremos que la seguridad sea parte de tu vida donde te sientas libre de estudiar, trabajar y no tener miedo.

Estuviste presentando un proyecto de educación financiera, ¿Cuáles son los objetivos del mismo?

Eso viene de la mano de las recorridas y charlas con los jóvenes. Nos habíamos encontrado con dos ejes, de “termino la escuela y se me dificulta insertarme en el mundo laboral” y lo otro demandan una educación de calidad y acorde al mundo que vivimos y ahí nos toca empezar a pensar y trabajar junto con ellos y en el mundo dónde estamos cuáles son los contenidos que te tienen que preparar para el mundo adulto y cuanta más información vos tenes, mejores decisiones vas a tomar. Trabajamos este proyecto con el objetivo de que todos los alumnos tengan herramientas para abordar el mundo adulto y del trabajo. Nos referimos a que puedan entender conceptos que tienen que ver con las finanzas, por ejemplo con un ahorro, una planificación, un presupuesto, ingresos, el gasto, algo tan básico como qué es un costo financiero total cuando pedís un préstamo o una tarjeta de crédito, que son todas cuestiones que cuando empezas a transitar el mundo adulto te empiezan a pasar en tu cotidianeidad y vas creciendo y aprendiendo. La idea es que cometas menos errores, que puedas planificar y aprendiendo esto de manera transversal y lúdica cuando sos chico y se complejizando de acuerdo a estrategias pedagógicas, que tengan esas herramientas y que puedan proyectar aquello que uno desea y lograrlo de otro lugar, que pierdas los miedos, temores a ver estos temas y enfrentarte y cuanto más información se obtiene mejores decisiones se toman.